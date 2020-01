Microsoft Launcher 6.0: Neue komplett überarbeitete Version ist da

Der Microsoft Launcher hat einst als Garagen-Projekt beim Redmonder Konzern begonnen, mittlerweile ist er eine der besten und beliebtesten Alternativ-Oberflächen für Android . Microsoft arbeitet auch fortlaufend daran und hat nun hat Version 6.0 als Preview bereitgestellt.

Viele neue Features und mehr Performance

Microsoft

Die einst als Arrow Launcher bekannte Anwendung hat zweifellos eine interessante Erfolgsgeschichte hinter sich, nämlich von einem Hobby-Projekt einiger Microsoft-Entwickler zu einem Fixpunkt der Android-Welt. Und die nun als Vorschau veröffentlichte Version mit der Nummer 6.0 wird diesen Ruf sicherlich weiter festigen.Denn die Redmonder führen, wie es sich für eine runde Versionsnummer gehört, hier auch diverse weitreichende Änderungen durch, allen voran beim überarbeiteten User Interface sowie diverser neuer Features (via Windows Central ). Die aktualisierte Benutzeroberfläche basiert auf jener, die das Surface Duo bieten wird, dazu kommen neue Icons und Widgets sowie ein Landscape-Modus, also Querformat-Darstellung.Die weitreichenden Änderungen basieren auf einer Neufassung der Codebasis, schreibt Microsoft im Eintrag im Google Play Store , erst diese überarbeitete Version macht die neuen Features möglich. Überarbeitet wurde unter anderem der Aktivitätsbereich, App-Liste, Dock und Suche. Microsoft hat auch die Hell/Dunkel-Modi verfeinert und verspricht auch noch eine bessere Performance.Man legt nach eigenen Angaben auch viel wert auf Individualisierung und bietet auch eine Möglichkeit, das Bing-Foto des Tages als täglich wechselnden Hintergrund einzustellen.Die Version 6.0 erfordert auch eine Extra-"Arbeit" von jenen, die sie testen wollen, denn die Microsoft Launcher Preview hat einen eigenen Eintrag im Play Store erhalten. Wer also schon jetzt als Beta-Tester unterwegs ist, der muss den neuen Launcher extra herunterladen. Da es sich um eine Testversion handelt, sollten all jene, die diese ausprobieren, mit Bugs und sonstigen Instabilitäten rechnen.