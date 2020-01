HDMI-2.1-Kabel: Volle Leistung nur mit neuer Kennzeichnung garantiert

Um sich klar von anderen Kabeln abzuheben, werden HDMI-2.1-Kabel vom HDMI Forum zertifiziert und mit dem Siegel "Ultra High Speed" versehen - das wurde jetzt auf der CES 2020 bekannt gegeben. Das wird unter anderem auch für Xbox Series X, PS5 und neue TVs wichtig.

Erst ab der zweiten Jahreshälfte

Aktuell werden Werte wie 8K 60Hz oder 4K 120Hz selbst bei leistungsstarken Systemen fast nie erreicht. Neue PC-Hardware aber auch die neuen Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 werden aber zumindest theoretisch in Regionen vorstoßen, in denen ähnlich starke Signale ausgegeben werden müssen - natürlich bei weitem nicht in nativer Renderqualität. Um das volle Potenzial ausschöpfen zu können, sind neben HDMI-2.1-TVs und Monitoren auch entsprechende Kabel nötig. Das HDMI Forum hat bei der CES 2020 jetzt ein entsprechendes Zertifikat für HDMI-2.1-Kabel vorgestellt.Wie Digitalfernsehen schreibt, werden die Kabel, die unter anderem eine maximale Bandbreite von 48 Gbit/s unterstützen zur klaren Abgrenzung mit dem Label "Ultra High Speed" versehen, das die Leistung in grüner Schrift signalisiert. Für die Zertifizierung muss das Kabel dabei noch viele weitere Funktionen erfüllen. Dazu zählen neben 4K mit 120 Hz und 8K mit 60 Hz auch 10K-Inhalte, die dann aber mit DSC-1.2-Kompression übertragen werden.Dazu kommen Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR) also eine dynamische Anpassung der Bildwiederholfrequenzen, wie sie unter anderem auch die Xbox Series X leisten soll. Auch dynamisches HDR nach den Standards Dolby Vision, HDR-10 und Samsungs Tone Mastering System muss unterstützt werden. Zu den weiteren Funktionen, die das Zertifikat voraussetzt, zählen Enhanced Audio Return Channel (eARC), Auto Low Latency Mode (ALLM), Quick Frame Transport (QFT) und auch Quick Media Switching (QMS).Wie 4KFilme schreibt, wird das HDMI Forum vorerst nur HDMI Typ-A-Kabel zertifizieren. Allerdings sind in den Spezifikationen auch Kabel des Typ-C und Typ-D vorgesehen. Eine Überprüfung der Leistungsdaten erfolgt dabei in autorisierten Testzentren wobei unterschiedliche Kabellängen individuellen Testverfahren unterzogen werden müssen. HDMI-2.1-Kabel werden wegen des aufwendigen technischen Aufbaus sowie der Zertifizierungsvoraussetzungen vorerst nur in Längen zwischen 0,5 und 2 Metern verfügbar sein. Der Verkauf wird ab dem zweiten Halbjahr 2020 gestartet.