Oppo: Unter-Display-Kamera ist noch nichts für die Massenproduktion

Die Hersteller versuchen seit bereits längerem Mittel und Wege zu finden, wie sie das Display auf der Smartphone-Front möglichst flächendeckend umsetzen können. Dabei stört vor allem die Selfie-Kamera. Die Hersteller versuchen, diese unter das Display zu packen. Doch das dauert noch.

Noch keine Massenproduktion möglich

OPPO

Bisher mussten die Hersteller von Mobilgeräten zu Lösungen wie der Notch oder Ka­me­ra­lö­chern im Display selbst greifen, alternativ wurde die Frontkamera bei Bedarf oben als "Pop­up" aus­ge­fah­ren. Das alles sind aber keine optimalen Lösungen, weshalb zahlreiche Un­ter­neh­men sich derzeit an Unter-Display-Kameras versuchen.Dazu zählt auch Oppo und der chinesische Hersteller gilt auch bei der Umsetzung als be­son­ders innovationsfreudig und schnell. Doch das Oppo Find X2 wird definitiv keine Kamera ha­ben, die unter dem Display versteckt ist. Das hat nun Brian Shen, Vice President von Oppo, per Twitter bestätigt (via MSPowerUser ).Shen schreibt, dass er zuletzt von vielen darauf angesprochen worden sei. Allerdings gebe es bei der Massenproduktion von Smartphones in diesem Zusammenhang zahlreiche Hin­der­nis­se, weshalb es unwahrscheinlich sei, dass das Find X2 eine Unter-Display-Kamera haben wird. Mit "unwahrscheinlich" meint der Oppo-Manager hier aber sicherlich aus­ge­schlos­sen.Der Oppo-Manager betonte aber auch, dass das Display des Find X2 im Mittelpunkt der Be­mü­hun­gen des chinesischen Herstellers stehe, das Gerät werde zudem viele weitere für die In­dus­trie führende Features bieten, so Brian Shen. Welche Art der Kamera-Lösung - Notch, Water Drop oder Popup - das Oppo-Gerät bieten wird, sagte er jedoch nicht.Gerüchte zum Find X2 gibt es bereits, eines spricht von einer kabellosen Auflade-Funktion, die mit 50W arbeitet. Das wäre schneller als die meisten verkabelten Ladefunktionen. Mehr zum Find X2 wird man wohl auf dem nächsten Mobile World Congress erfahren.