Peinlich: AMD zeigt gefälschte Anschlüsse der Xbox Series X-Konsole

CES-Panne bei AMD: Das Unternehmen bezog während einer Keynote gezeigtes Bildmaterial der neuen Xbox Series X nicht etwa von Microsoft, sondern von einem externen Dienstleister. Die Fake-Renderings lieferten einen ersten Blick auf die vermeintlichen Anschlüsse der Konsole.

AMD just admitted it showed us a fake Xbox Series X render. Major oopsy. Details here: https://t.co/7jjBZQnxsR pic.twitter.com/VZRQmhXKsW — Tom Warren (@tomwarren) January 7, 2020

Schnittstellen der neuen Xbox sind weiterhin unbekannt

Xbox Series X feiert Ende 2020 ihren Release

Der Chiphersteller AMD blickt einem erfolgreichen Jahr 2020 entgegen. Nicht nur die stei­gen­de Beliebtheit aktueller Ryzen 3000-Prozessoren dürfte das Geschäft ordentlich an­kur­beln, sondern auch die vor wenigen Stunden vorgestellten Notebook-Chips auf Basis der Zen-2-Architektur (7nm) und eine Neuauflage der Threadripper-Reihe . Ebenso konnte man sowohl Sony als auch Microsoft gewinnen, wenn es um die Bereitstellung von CPUs und Gra­fik­ein­hei­ten für die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 (PS5) und Xbox Series X geht.Diesen Erfolg wollte das Unternehmen in seiner Keynote während der Consumer Electronics Show ( CES 2020 ) in Las Vegas unterstreichen. Dabei wurde in einem kurzen Einspieler die kommende Xbox Series X inklusive seiner vermeintlichen, rückseitigen Anschlüsse gezeigt. Microsoft hat sich zu den Schnittstellen bisher noch nicht offiziell geäußert. Umso span­nen­der schien es für die Konsolen-Fans zu sein, einen ersten Blick auf Ethernet-, HDMI- und USB-C-Ports zu werfen.Doch AMD trat in ein Fettnäpfen und bezog nicht etwa offizielles Bildmaterial von Microsoft , sondern bediente sich an Renderings der Web­sei­te TurboSquid. Gegenüber den Kollegen von The Verge bestätigte ein AMD-Ver­ant­wort­li­cher die Panne: "Die während der AMD CES-Pressekonferenz verwendeten Bilder der Xbox Series X stammen nicht von Microsoft und re­prä­sen­tie­ren nicht das genaue Design oder die Funktionen der kommenden Konsole." Somit bleiben die Anschlüsse der Next-Gen-Konsole weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis.Microsoft plant den Start der Xbox Series X zur Weihnachtszeit dieses Jahres. Herzstück der Spiele­konsole werden AMDs Ryzen Zen-2-Prozessoren und Radeon-GPUs, basierend auf der RDNA-Architektur, sein. In Kombination mit schnellen NVMe-SSDs und dedizierter Ray­tra­cing-Hard­ware soll die neue Xbox mit 8K-Auflösungen, HDR-Funktionen und bis zu 120 FPS um­ge­hen können. Die angepeilte Leistung könnte um ein vierfaches höher liegen als die des ak­tu­el­len Flagg­schiffs Xbox One X