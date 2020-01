Allnet-Flat mit großen LTE-Datenpaket jetzt günstig, monatlich kündbar

Große Datenpakete jetzt günstig

LTE Flex Aktion

Smart Surf LTE 2 GB für 4,99 Euro/Monat

50 Freiminuten und 50 Frei-SMS

Vodafone-Netz

Tarife mit SMS- und Telefon-Flat, EU-Roaming:

3 GB LTE für 7,99 Euro (21,6 Mbit/s)

5 GB LTE für 10,99 Euro (21,6 Mbit/s)

10 GB LTE für 14,99 Euro (225 Mbit/s)

20 GB LTE für 19,99 Euro (225 Mbit/s)

30 GB LTE für 24,99 Euro (225 Mbit/s)

60 GB LTE für 29,99 Euro (225 Mbit/s)

O2-Netz (Telefonica)

Einmaliger Anschlusspreis bei allen Angeboten mit Allnet-Flat 19,99 Euro

Monatlich kündbar

Für alle Angebote gilt: Einmalig 15 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

Alle LTE-Tarife monatlich kündbar, ab 7,99 Euro/Monat

Vitrado

Aber auch Nutzer, die weder ein so großes Datenpaket noch Allnet-Flats benötigen, bekommen zum Jahresstart bei Mobilcom Debitel jetzt extra Rabatte. So wird jetzt der Smart Surf-Tarif mit 2 GB LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s im Vodafone-Netz mit je 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS für nur 4,99 Euro monatlich angeboten. Es handelt sich dabei allerdings um eine Laufzeitvertrag. Weitere Kosten gibt es nicht, der Anschlusspreis entfällt bei dieser Aktion für Smart Surf. Regulär kostete dieser Tarif bisher 16,99 Euro im Monat, ab dem 25. Monat steigt der Preis dann auch auf 16,99 Euro.Preislich besonders interessant sind aber alle Aktions-Tarife, die größere Datenpakete und Allnet-Flats inklusive bieten. Bei Mobilcom Debitel sind das jetzt die Flex-Tarife im Netz von O2 (Telefonica), zum Beispiel mit 20 GB jetzt für 19,99 statt 34,99 Euro, 30 GB für 24,99 statt 39,99 Euro oder 60 GB 29,99 statt 44,99 Euro. Diese drei Tarife bieten zudem alle schnelle Internetverbindungen mit bis zu 225 Mbit/s. Eine Übersicht der besten Deals haben wir am Ende des Beitrags noch angefügt.Alle Aktionen sind SIM-only, also zu dem Angebotspreis nur ohne Hardware zu haben.Die Aktionen sind gerade erst gestartet. Informationen, wie lange die zusätzlichen Rabatte verfügbar sein werden gibt es aktuell nicht - im Zweifelsfall lohnt es sich also, schnell zu sein.