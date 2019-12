Neujahrsaktion: Mobilfunkrabatte und 20 Euro Amazon-Gutschein

Bei Logitel gibt es zum Jahreswechsel ein besonderes Extra. Neu­kunden, die sich einen der vielen derzeit reduzierten Mobilfunkverträge oder Bundles mit Hardware bestellen, erhalten zusätzlich noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 20 Euro.

Spar-Pakete mit Apple iPhone XS (64 GB)

Telekom MagentaEINS S mit 12 GB (nur für Telekom Bestandskunden)

24,99 Euro in den ersten 12 Monaten, danach 34,99 Euro

Anschlusspreis 39,99 Euro einmalig

LTE mit 300 Mbit/s Download

Tarifkosten über 24 Monate: 759,71 Euro (inklusive 39,95 Euro Anschlusspreis)

Hardwarekosten einmalig: 4,99 Euro (Keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 764,70 Euro

Rechnerischer Preis pro Monat: 31,86 Euro

Effektivpreis (eingerechnet 670,99 Euro idealo-Preis iPhone XS) = 3,90 Euro im Monat

Klarmobil Allnet Flat mit 5 GB

29,99 Euro im Monat

Anschlusspreis 19,99 Euro einmalig

LTE mit 21,6 Mbit/s Download

Tarifkosten über 24 Monate 739,75 Euro (inklusive 19,95 Euro Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 59 Euro (plus Versand = 63,99 Euro Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 803,74 Euro

Rechnerischer Preis pro Monat: 33,49 Euro

Effektivpreis (eingerechnet 670,99 Euro idealo-Preis iPhone XS) = 5,53 Euro

"LogiTel feiert Neujahr und du feierst mit" heißt es jetzt für kurze Zeit bei dem Mobil­funk­ver­markter. Zu jedem zwischen dem 27. Dezember 17 Uhr und 2. Januar 11 Uhr bestellten neuen Mobil­funk­vertrag kann man einen 20 Euro Amazon-Gutschein dazu erhalten. Logitel bietet dazu derzeit ein paar gute Spar­pakete in Verbindung mit dem iPhone XS an. Rechnet man den Preis ab, dem man derzeit online für ein iPhone XS zahlen muss, kann man sich so bereits einen Telekom Magenta Eins S Young-Vertrag mit 12 GB Daten für effektiv 3,90 Euro im Monat sichern. Dafür muss man allerdings den MagentaEins-Vorteil nutzen, also bereits DSL-Kunde sein.Alternativ gibt es ein ähnlich günstiges Angebot mit einem Klarmobil-Vertrag mit 5 GB, dann zahlt man effektiv rund 5,50 Euro im Monat ohne weitere Bedingungen. Allerdings hat man dann deutlich weniger Datenvolumen und langsamere Downloadgeschwindigkeit.Daneben gibt es noch zahlreiche weitere interessante Angebote. Man kann bei Logitel zum einen die Aktionen durchstöbern oder die Suche zum eingrenzen der Tarifoptionen auswählen , um das beste Angebot zu erhalten.Der Amazon-Gutschein wird nach Überprüfung des Kaufs per E-Mail versendet. Dazu muss man seine erste Rechnung von Logitel an Auszahlung@logitel.de schicken. Berechtigt sind alle Kunden, die einen neuen Mobil­funk­vertrag - inklusive reiner Datentarife - bis zum 2. Januar 11 Uhr online bestellen.