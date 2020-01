Tchibo Mobil startet ab sofort mehr Datenvolumen für alle Kunden

Der Mobilfunkanbieter Tchibo Mobil macht seine Smartphone-Tarife jetzt auf Dauer attraktiver: Ab sofort gibt es für den Smart M-, L- und XL-Tarif jeweils bis zu 30 Prozent mehr Datenvolumen als bisher zum gleichen Preis.

Neues Datenvolumen

Smart M 3 statt 2 GB plus Allnet-Flat für 9,99 Euro/4 Wochen

Smart L 5 statt 4 GB plus Allnet-Flat für 14,99 Euro/4 Wochen

Smart XL 7 statt 5 GB plus Allnet-Flat für 19,99 Euro/4 Wochen

Tchibo zieht damit nun nach und gleicht sein Angebot der Entwicklung bei den Discounter-Mobilfunkangeboten an. Schon Lidl und Aldi hatten ähnliche Schritte angekündigt und voll­zogen, der Trend geht jetzt langsam auch bei den Anbietern hin zu größeren Datenpaketen - wenn auch nur in kleinen Schritten. Alle Änderungen gelten durch die Tarifstruktur bei Tchibo Mobil auch für Bestandskunden.Diese bekommen in dem nächsten Abrechnungszeitraum, den sie buchen, dann auto­ma­tisch das neue verbesserte Tarif-Angebot. Bei Tchibo gibt es die Änderung zudem derzeit nur in den "größeren" Smartphone-Tarifen. Diese ändern sich wie folgt:Der Einsteigertarif bleibt bei 1 GB plus Allnet-Flat für 7,99 monatlich und auch bei der Smart-Jahresflat für 99 Euro einmalig bleibt es bei 1,5 GB für alle 4 Wochen.Zusätzlich gibt es derzeit noch eine Tarif-Aktion für Neukunden , die sich bei Tchibo ein Smartphone kaufen. Dabei gibt es einen Bonus: Wer sich ein Smartphone bei Tchibo kauft und die beiliegende SIM-Karte mit einem Smartphone-Tarif (S, M, L oder XL) freischaltet und dann mindestens sechs Monate als Kunde bleibt, bekommt automatisch einen 50 Euro-Neukunden-Bonus gutgeschrieben.Genutzt wird dabei das Netz von O2/Telefonica mit maximal 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload. Ab Verbrauch des Inklusiv-Datenvolumens wird dann auf nur noch 64 kbit/s gedrosselt.