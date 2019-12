200 Euro Cashback-Aktion für Unitymedia 150 Mbit/s-Tarif gestartet

Unitymedia hat derzeit verschiedene Angebote für Neukunden parat. So zahlt man aktuell zum Beispiel für alle 2play-Tarife im ersten Vertrags­jahr nur 19,99 Euro im Monat und bekommt zudem eine Online-Rech­nungs­gutschrift. Es geht aber noch günstiger.

Angebot-Details

2play Jump 150

Bis zu 150 Mbit/s Download und bis zu 10 Mbit/s Upload

Internet- und Telefon-Flatrate

Netzabdeckung: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen

Highspeed-Kabelrouter (Connect Box) für Internet und Telefonie inklusive

Einmalige Lieferpauschale 9,99 Euro

Unitymedia WifiSpots inklusive

19,99 Euro in den ersten zwölf Monaten, dann 39,99 Euro

Mindestvertragslaufzeit 24 Monate

Aktion: Anschlusspreis 0 statt 69,99 Euro

200 Euro Cashback durch preisboerse24

Aktions-Bedingungen

200 Euro Rückerstattung von preisboerse24

Denn der Vermarkter preisboerse24 bietet für kurze Zeit für Unitymedia eine Cashback-Aktion an. Der reduzierte Tarifpreis gilt bei Anschluss über preisboerse24 genauso, dazu bekommt man aber zum Beispiel im 2play Jump 150 noch 200 Euro zurückerstattet. Das Angebot gilt allerdings nur für den Tarif mit 150 Mbit/s Download-Geschwindigkeit und nicht mit den Tarifen mit schnelleren oder langsameren Geschwindigkeiten. Bei Unitymedia direkt würde es beim gleichen Tarif derzeit nur 120 Euro Gutschrift geben - man spart also über preisboerse24 80 Euro mehr Unitymedia-Kunden haben in den 2play-Tarifen zudem die Möglichkeit, im ersten Vertragsjahr (bis Ende des 11. Monats) in einen anderen Tarif zu wechseln.Das Angebot gilt für Neukunden, in deren Haus­halt in den letzten drei Monaten kein Internet- oder Telefon­an­schluss von Unity­media bestand. Um 200 Euro Cash­back zu be­kommen, muss der Ver­trag direkt über preisboerse24.de ge­schlos­sen werden und inner­halb von zwölf Wochen nach Rech­nungs­datum der ersten Anbieter­rechnung die Rech­nung per E-Mail an auszahlung@preisboerse24.de gesendet werden. Die Über­weisung des Cash­backs er­folgt dann binnen vier Wochen direkt von preisboerse24 auf die im Vertrag angegebene Bank­ver­bindung.