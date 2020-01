Noch bis 3.1.: Allnet-Flat mit 20 GB für unter 20 Euro, monatlich kündbar

Eine interessante Sonderaktion mit einer Allnet-Flat und 20 GB LTE Da­ten­volumen läuft jetzt bei deinhandy.de. Nutzer, die sich nicht lange bin­den möchten, bekommen jetzt einen monatlich kündbaren Tarif mit 20 GB für nur 19,95 Euro - günstiger geht kaum.

LTE 20 GB Flex Aktion

Allnet-Flat mit 20 GB LTE für 19,99 Euro im Monat (LTE All 10 + 10 GB)

SMS- und Telefon-Flat, EU-Roaming

Anschlusspreis 9,99 Euro

Monatlich kündbar

Einmalig 10 Euro Bonus bei Rufnummermitnahme

20 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, Datenautomatik abwählbar

Aktionsende: 3. Januar 2020 um 11 Uhr

Datenautomatik

Für kurze Zeit 20 GB für 19,99 Euro/Monat

deinhandy.de

Die Aktion läuft noch bis zum 3. Januar. Das Angebot kommt von dem Mobilfunkanbieter Dril­lisch, wird im Netz von O2 realisiert und beinhaltet eine Allnet-Flat, bei der es für kurze Zeit doppeltes Datenvolumen gibt. Der Tarif " LTE All 10 + 10 GB" bietet dabei eine maximale Down­load­ge­schwin­dig­keit von 50 Mbit/s, eine Uploadgeschwindigkeit von 32 Mbit/s und das für 19,99 Euro im Monat. Ähnliche Angebote findet man derzeit nicht so günstig mit einem entsprechend großen Datenpaket. Wer jetzt bis zum 3. Januar 11 Uhr den Vertrag ab­schließt, erhält das doppelte Datenvolumen während der gesamten Nutzungs­dauer.Das Angebot beinhaltet eine MultiCard. Die erste MultiCard ist in diesem Tarif inklusive, ma­xi­mal zwei MultiCards sind gleichzeitig möglich. Wird bei Abschluss des Tarifs keine Multi­Card bestellt, erfolgt bei späterer Bestellung einer MultiCard ein Kartentausch der Haupt-SIM-Karte für einmalig 14,95 Euro. Wer möchte, kann sich bei Drillisch nach der Aktivierung der Haupt­kar­te auch eine Ersatzkarte als eSIM bestellen.Nach Erreichen der 20 GB wird auf nur noch 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt. Al­ter­na­tiv kann man die sogenannte Da­ten­au­to­ma­tik bis zu drei Mal mit 300 MB zu­sätz­li­chem Volumen für jeweils 2 Euro nu­tzen. Wer die Au­to­ma­tik nicht nutzen möchte, muss sie de­ak­ti­vieren, ansonsten landet man schnell bei bis zu sechs Euro Mehrkosten im Monat für ver­hält­nis­mä­ßig wenig Daten-Extra. Die De­ak­ti­vie­rung kann man selbst online in der Ser­vice­welt durchführen.Man wird per SMS rechtzeitig erinnert, bevor man sein inkludiertes Datenvolumen erreicht hat, sodass man noch reagieren kann.