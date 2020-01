Microsoft geht gegen Patenttroll SynKloud vor und verteidigt OneDrive

Vor einigen Jahren musste Microsoft seinen Cloud-Dienst "SkyDrive" auf­grund eines Rechtsstreits in "OneDrive" umbenennen. Nun ist der Service des Redmonder Unternehmens einem weiteren Angriff eines Patenttrolls aus­ge­setzt. Deshalb wird jetzt gegen den Konzern SynKloud geklagt.

Microsoft wirft SynKloud vor, die Kunden des Cloud-Dienstes der Redmonder gezielt ins Visier zu nehmen und auf unberechtigte Forderungen zu verklagen. Aus diesem Grund hat Mi­cro­soft jetzt Klage bei einem Gericht in Delaware eingereicht. Hiermit soll nun festgestellt werden, dass OneDrive keine Patente, die sich im Besitz von SynKloud befinden, verletzt.Einem Bericht von Bloomberg (via Seeking Alpha ) zufolge hatte Syn­Kloud im November des vergangenen Jahres gegen den Elektronik-Hersteller HP ge­klagt. SynKloud verfügt über elf Patente, die mit Cloud-Technologie in Zu­sam­men­hang stehen. In den Patenten werden Mög­lich­kei­ten beschrieben, mit einem drahtlosen Gerät auf externen Speicher zuzugreifen. Der Ansicht des Unternehmens zufolge sollen diese Patente jedoch bereits durch die Nutzung von OneDrive und weiteren Cloud-Services verletzt worden sein. Eine Entscheidung in diesem Kon­flikt steht momentan noch aus.Es dürfte zu­dem noch einige Wochen dauern, bis der Antrag von Microsoft geprüft und ein Verfahren eingeleitet wurde. Wie es bei den meisten Patenttrollen der Fall ist, bietet Syn­Kloud selbst keine Produkte an. Das Unternehmen besitzt lediglich die Rechte an Patenten, um gegen andere Anbieter zu klagen und anschließend Geld eintreiben zu können.