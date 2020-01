Schnapper: 10 GB Otelo-Telefon-Flat mit 120 Euro Amazon-Gutschein

iPhone 11 zum Schnäppchenpreis

Otelo Allnet Flat Classic 10 GB

10 GB LTE Internet-Flat

Maximal 21,6 Mbit/s Download, ab 10 GB 64 Kbit/s

LTE-Netz von Vodafone

Telefonie-Flat ins deutsche Mobilfunk- und Festnetz

25 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Einmaliger Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kann erstattet werden

19,99 Euro/Monat mit 120 Euro Amazon-Gutschein

19,99 Euro/Monat plus iPhone 11 für 24x19,99 Euro

Gethandy.de

Die Tarife sind dabei jeweils für 19,99 Euro im Monat zu bekommen und werden von Otelo angeboten (Otelo Allnet Flat Classic 10 GB). Besonders lohnt sich das Angebot "SIM-only", also ohne weitere Hardware. Es gilt dabei eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Dabei bekommt man für kurze Zeit für 19,99 Euro im Monat eine Internet-Flat mit 10 GB LTE mit Downloadgeschwindigkeiten von maximal 21,6 Mbit/s, eine Telefonflat ins deutsche Mobil- und Festnetz und dazu zwei Extras: Einen Amazon-Gutschein im Wert von 120 Euro und ein Jahresabo für Computer Bild, Auto Bild oder Sport Bild im Wert von rund 130 Euro.Rechnet man den Wert der Extras von 250 Euro von den Tarifkosten ab (24x19,99 Euro= 479,76 Euro), bleiben 229 Euro oder 9,54 Euro im Monat. So günstig oder günstiger erhält man derzeit kein entsprechendes Datenpaket bei Vodafone.Auch bei Otelo direkt gibt es kein ver­gleich­bares Angebot, dort zahlt man derzeit für 7 GB im Monat schon 19,99 Euro. Gethandy.de hat aber auch noch ein Alternativangebot mit einem iPhone 11. Der Tarif bleibt identisch, hinzu kommen 19,99 Euro für 24 Monatsraten für ein iPhone 11 mit 64 GB.Auch bei diesem Angebot gibt es ein Jahresabo der Bild-Magazine gratis (aber keinen Amazon-Gutschein). Die Kosten für das iPhone 11 belaufen sich zusammen auf 479,76 Euro - im WinFuture-Preisvergleich findet man das iPhone 11 ab einem Preis von rund 750 Euro, man hat also einen Preisvorteil von rund 270 Euro.Für beide Angebote gilt: Weitere Kosten gibt es nicht. Der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro kann zurückerstattet werden, indem man in der Mein otelo-App in dem Menüpunkt "buchbare Promotion" die Befreiung auswählt. Das funktioniert nur innerhalb der App und nur in den ersten sieben Tage nach Erhalt der SIM-Karte. Die Anschluss­preis­erstat­tung in Höhe von 39,99 Euro erfolgt als Gutschrift auf einer der nächsten Rechnungen.