LG zeigt auf der CES ein von der Decke "ausrollbares" 65-Zoll-Display

Der koreanische Panel-Spezialist LG Display hat auf der Consumer Elec­tronics Show ( CES ) 2019 einen 65 Zoll großen Fernseher vor­gestellt, des­sen faltbares Display aus- bzw. eingefahren werden kann. Nächste Wo­che wird man eine Variante enthüllen, die an der Decke hängt.

Nicht einfach an der Decke montierbar

LG

LG Display arbeitet seit Jahren an faltbaren OLED-Bildschirmen, anfangs war das alles aber eher theoretischer Natur, da auch Konkurrenten wie Samsung nicht so recht wussten, was man mit der spannenden Technologie eigentlich anfangen kann. Inzwischen gibt es aber Smartphones wie das Galaxy Fold, LG hat vor einem Jahr u. a. den Signature Series OLED TV R genannten 65-Zöller vorgestellt.Dieses auch tatsächlich für den Handel gedachte Gerät hat einen etwas größeren Kasten aus gebürstetem Aluminium als Basis, auf Knopfdruck fährt das dazugehörige OLED-Display ein bzw. aus. Das Gerät ist für jene gedacht, die nicht wollen, dass ein Fernseher ihr Wohnzimmer dominiert. Den Platz in der Alu-Basis, wo das Panel eingerollt wird, nutzt LG aber auch zusätzlich aus, denn man verbaut dort ein 100-Watt-Dolby Atmos-Lautsprechersystem.Auf der diesjährigen CES geht LG einen Schritt weiter oder besser gesagt höher. Denn man wird eine Variante vorstellen, die aufgehängt werden kann. Das Ganze kann man sich sicherlich wie eine Art Projektor-Leinwand vorstellen, die eben keinen Beamer benötigt.Die technische Umsetzung war laut Engadget schwerer als man glauben könnte, denn bei der ursprünglichen Lösung lässt sich das Bild nicht einfach so neu orientieren. Zudem wäre ein Panel wohl auch zu hoch für eine angenehme Alltagsnutzung, wenn man den bisherigen Kasten einfach an die Decke hängte.Doch LG hat dennoch eine Lösung gefunden und diese wird man auf der CES nächste Woche auch zeigen. Wie diese aussieht, ist allerdings nicht bekannt, man wird sich also überraschen lassen müssen, wie dieser Decken-OLED-TV funktioniert und wie weit er herunterfahren kann.