Neue Details zur Zukunft von Phase 4 des Marvel Cinematic Universe

Dieses Jahr ist Phase 3 des Marvel Cinematic Universe (MCU) mit Avengers: Endgame bzw. mit Spider-Man: Far From Home spektakulär zu Ende gegangen. Die Macher der derzeit wichtigsten Blockbuster-Reihe haben bereits Details zu Phase 4 genannt. Nun gibt es neue Infos.

Es wird Überraschungen geben

2019 war für Marvel- bzw. MCU-Fans ein aufregendes Jahr, denn mit Endgame ist die Story rund um Thanos aufgelöst worden. Das hatte auch den Abschied von einigen besonders wichtigen Charakteren zur Folge. Doch das Team rund um Produzent und MCU-Chef Kevin Feige hat bereits weitreichende Pläne zur nächsten Phase des Film-Universums. Das führt auch dazu, dass das MCU verstärkt ins Fernsehen expandiert und auf Disney+ zahlreiche Serien dazu starten werden.Die grundlegenden Pläne inklusive Filmtiteln wurden bereits auf der Comic-Con im Juli enthüllt, doch das bedeutet nicht, dass es keine Überraschungen mehr gibt. Ganz im Gegenteil: So arbeiten Disney und Marvel u. a. daran, die X-Men und Deadpool ins MCU einzubauen.Doch laut Studiochef Kevin Feige hat man sich Auftritte bzw. Charaktere in der Hinterhand behalten, die keiner erwartet. In einem Podiumsgespräch auf der New York Film Academy sprach Feige über den Prozess, wie man Filme sowie Figuren auswählt und nannte Doctor Strange in the Multiverse of Madness als Beispiel (via MCU Cosmic ). Demnach beginnt der Prozess oftmals mit der Wahl eines Titelhelden oder Teams, im Zuge der Entwicklung sieht man sich an, wer sonst noch in den Film passen könnte.Im Fall von Doctor Strange 2 werde es laut Feige "neue MCU-Charaktere geben, die man weder erwartet noch erraten wird, aber wir haben einen coolen Weg gefunden, wie man das zum Funktionieren bringen kann". Da man eine bestimmte Art von Film machen will und auch schon immer einen speziellen Charakter einsetzen wollte, habe sich speziell beim zweiten Doctor Strange-Film die Gelegenheit ergeben und die ergreift man nun.Welche Charaktere das sind, dazu gibt es bereits diverse Spekulationen, darunter Wolverine, Deadpool und Mephisto. Allerdings klang Feige so, als würde man tatsächlich nicht erraten können, um wen es sich hier handelt. Wir werden uns also überraschen lassen müssen.