Sparpreis: Microsoft Surface Pro 7 heute für nur 844 Euro erhältlich

Zum letzten Mal in diesem Jahr senkt Microsoft seine Preise und ver­kauft das Surface Pro 7 jetzt zum Sparpreis. Das 12,3 Zoll gro­ße Win­dows 10-Tablet geht mit einem Intel Core i5-Prozessor und einer 128 GB SSD heute für nur 844 Euro über den Ladentisch.

Starker Rabatt: Microsoft senkt den Preis um über 200 Euro

Microsoft

Wer am Black Friday oder Cyber Monday keines der begehrten Surface Pro 7-Modelle erwischt hat, der kann jetzt zum Jahresende bedenkenlos zuschlagen. Ab sofort und bis einschließlich 31.12. kann man beim Kauf des Tablets noch einmal mehr als 19 Prozent sparen. Der Preis sinkt von den sonst üblichen 1049 Euro auf günstige 844 Euro . Somit bleibt genug Geld über, um nach passendem Zubehör - wie zum Beispiel dem Type Cover - Ausschau zu halten. Wie im­mer gilt: Alles nur solange der Vorrat reicht.Zum Sonderpreis von 844 Euro erhalten Kunden im Microsoft Store das Surface Pro 7 in der Konfiguration mit einem aktuellen Intel Core i5-1035G4 Prozessor samt vier Kernen (Quad-Core) und einer Leistung von bis zu 3,7 GHz. Dem Chip stehen 8 GB Ar­beits­spei­cher und ei­ne flot­te SSD mit einer Kapazität von 128 GB zur Seite. Durch die stromsparenden Kom­po­nen­ten erreicht das Surface Pro 7 eine Akkulaufzeit von bis zu 10,5 Stunden und kann zu­dem per "Fast Charge" schnell wieder aufgeladen werden.Beim Display setzt Microsoft auf eine Diagonale von 12,3 Zoll und die Pixel­Sense-Tech­no­lo­gie mit einer Auflösung von 2736 x 1824 Pixeln (3:2-Seitenverhältnis). Der Touchscreen kann da­bei sowohl mit den Fingern, dem Surface Pen oder klassisch per Maus, Tastatur und Type Cover verwendet werden. Für kabellose Verbindungen stehen Bluetooth 5.0 und WLAN-ax (WiFi 6) bereit. Zudem bietet das Surface Pro 7 mit USB-C, USB-A, Surface Con­nect-An­schluss und einem MicroSD-Kar­ten­le­ser viele Schnitt­stel­len für Zubehör und zur Spei­cher­er­wei­te­rung.Verpackt wird das gesamte High-End-Paket in einem Metall-Gehäuse aus Aluminium und Ma­gne­sium, das etwa 775 Gramm auf die Waage bringt. Zu den abschließenden Highlights zäh­len die Webcam mit Windows Hello-Gesichtserkennung und der Surface Type Cover-Port, um das Windows 10-Tablet in ein vollwertiges Notebook zu transformieren. Der Preis von 844 Eu­ro für das Surface Pro 7 kann sich in Hinsicht auf die Vielseitigkeit des 2-in-1 in jedem Fall sehen lassen.