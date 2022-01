WLAN- & Router-Tuning: So holt man mehr aus der Netzverbindung

Wenn die Verbindung ständig abbricht oder Downloads und Webseiten nicht mehr richtig laden wollen, sollten Sie unsere Checkliste zum WLAN- & Router-Tuning durchgehen. Wir verraten, wie Sie die bestmögliche Geschwindigkeit aus Ihren WLAN-Geräten herauskitzeln.

Vorwort: Grundlagen und Ausblick

Vorher vs. Nachher: Was bringt es überhaupt?

Routerwahl: Entscheidend

Beste Routerposition ermitteln

Frequenzband wechseln: 2.4 GHz oder 5 GHz?

2.4 GHz: Höhere Reichweite bei niedrigerer Übertragungsgeschwindigkeit

5 GHz: Niedrigere Reichweite bei höherer Übertragungsgeschwindigkeit.

Zahlreiche weitere Geräte (Smartphones, Fernseher, PCs etc.), die auf 2.4 GHz funken

Viele klassische drahtlose Telefone oder Babyphones

Garagentoröffner oder andere Smart-Home Geräte

Die Checkliste behandelt zunächst einige Grundlagen, die den Profis durchaus klar sein sollten (also bei Tipp 1 nicht gleich die Augen verdrehen und Artikel schließen), wird jedoch schnell etwas komplexer und setzt zumindest Grundkenntnisse voraus, wobei auch Anfänger mit den Anleitungen gut zurechtkommen sollten. Wer mehr wissen will, sollte sich den absolut fantastischen - aber auch sehr tiefgehenden - Beitrag unseres Nutzers RalphS " Netzwerkgrundlagen - Was ist was im TCP-IP-Netz? " und die weiterführenden Links rund um TCP/IP, IP-Adressen, Subnetzmaske und Co. durchlesen. Sein Beitrag sorgt für mehr Verständnis bei der Optimierung, aber auch bei der Fehlersuche. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an RalphS für seine unentbehrlichen Ratschläge.Zunächst einmal sollten Sie den IST-Zustand ermitteln, bevor Sie sich an die Optimierung des Routers oder der verbundenen Netzwerkgeräte wagen. Dazu würde ich zunächst das Tool NetStress empfehlen, das auf zwei PCs im gleichen Netzwerk installiert wird und die Bandbreite zwischen Router und beiden Clients misst.Die Geschwindigkeit sollte Ihnen einen guten Eindruck Ihrer Netzwerkleistung geben. Nach jedem Schritt, etwa dem Ändern des Kanals oder der Positionsveränderung des Routers, sollten Sie einen erneuten Test durchführen. Um die Internetgeschwindigkeit zu testen, helfen Tools wie www.speedtest.net und auch die Downloadserver von WinFuture.de weiter. Kombiniert bekommen Sie einen guten Gesamteindruck, ob Ihre Veränderungen auch Einfluss auf die Internetgeschwindigkeit haben.Doch lassen Sie sich nicht von der Marketing-Scheinwelt trügen und seien Sie nicht von den oftmals niedrigen Ergebnissen der Testresultate überrascht: Selbst wenn Routerhersteller oftmals Werte über 300 Mbit (oder gar über 1000 Mbit) per WLAN versprechen, die Realität ist weit davon entfernt. Dies sind theoretische Werte, die durch die kleinste Störung (siehe unten) zunichte gemacht werden können. Doch genau da werden wir nun mit den folgenden Tipps und Paragraphen ansetzen.Zunächst einmal sollten Sie Ihren aktuellen Router in Frage stellen und im Ernstfall ersetzen: Die WLAN-Router oder DSL-Modems von Deutschlands großen Anbietern wie der Deutschen Telekom, Vodafone oder 1&1 sind wahrlich meist "Hit & Miss".Der Telekom-Router blieb mir als DSL-Modem erhalten, doch ich bin dann letztes Jahr bei Apples AirPort Extreme mit 802.11ac gelandet, der in vielen Tests in Sachen Reichweite, Signalstärke /-zuverlässigkeit und Geschwindigkeit mit in der Top-Rangliste landete. Durch die Betonwand wird die Signalstärke nun nicht mehr bis zu 95% geschwächt, sondern nur noch um 10%. Ich surfe und übertrage alle Daten selbst im Erdgeschoss im Heimnetzwerk mit nahezu voller Bandbreite.Sie sehen: Die Routerwahl ist entscheidend und Sie sollten gerade hier nicht an der falschen Stelle sparen. Den richtigen Router zu finden ist allerdings nicht immer leicht. Geräte von Asus, wie der "Stahlbetonkiller" RT-AC66U , oder die Nighthawk-Serie von Netgear, sind da nochmal eine Klasse für sich.Ein Tool, das ich bereits seit Jahren als Grundlage für die optimale Router-Performance verwende: Ekahau Heatmapper . Das kleine Programm erstellt eine Wi-Fi-Heatmap Ihrer Wohnung oder Ihres Büros, auf der Sie schnell sehen können, wo der WLAN-Empfang stark ist - und wo die Datenstrahlung gar nicht ankommt.Starten Sie das Tool und wandern Sie mit Ihrem Laptop einmal komplett durch Haus - in alle Ecken jedes Raums. Lassen Sie nichts aus. Schon nach kurzer Zeit wissen Sie, wo die Verbindung gut (grün) und wo schlecht (rot) ist. Platzieren Sie jetzt den Router an einer neuen, zentraleren Stelle, oder wechseln Sie von 2.4 GHz auf 5 GHz (bzw. vice versa). Sollte der Standortwechsel des Routers bei Ihnen, zum Beispiel aufgrund baulicher Gegebenheiten, nicht so einfach möglich sein, empfehle ich einen WLAN-Repeater aus unserem Preisvergleich, um den Empfang allgemein zu verbessern und so auch die Stellen zu erreichen, die bisher wenig oder keinen Empfang hatten.Vergewissern Sie sich auch, dass die Antenne des Routers (falls er eine hat) korrekt ausgerichtet ist: Sind Router und all Ihrer Geräte auf einem Stockwerk, stellen Sie die Antennen besser senkrecht. Muss hingegen über mehrere Stockwerke hinweg kommuniziert werden, wird eine höhere Datenübertragung und bessere Flächenabdeckung durch die horizontale Ausrichtung der Antennen erreicht. Der Router sollte zudem an einem zentralen Ort in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus aufgestellt sein und nicht direkt an einer Beton-/Zement-Wand mit dicken Eisenverstrebungen oder neben einem Kamin sitzen. Auch Wasser (ja, sogar Menschen aufgrund des hohen Wasseranteils) bremst Wi-Fi ordentlich aus. Doch auch Holz, Pflanzen, Glas und selbst das Wetter können zu temporären Störungen führen.Einige Router können auch die Signalstärke limitieren, was Sie bei einer unzureichenden Bandbreite unbedingt kontrollieren sollten: Bei Netgear-Routern wird das beispielsweisegenannt und ist eher in den etwas besseren Varianten zu finden. Bei AVMs Fritzbox heißt die Funktionund ist in der Kategorie WLAN/Funkkanal zu finden. Bei einigen Speedport-Routern sollten Sie sich nachumschauen. Diese Einstellung sollte stets auf 100% bzw. Hoch eingestellt sein, um somit Wände oder andere Hindernisse besser durchdringen zu können.Mit der Einführung des WLAN-Funkbands auf 5 GHz haben Nutzer schon seit einigen Jahren eine Alternative zum Uralt-Frequenzband 2.4 GHz: Doch 5 GHz bedeutet nicht gleich, dass Sie von heut auf morgen deutlich höhere Übertragungsraten erzielen. Zunächst einmal müssen Sie sich den Unterschieden bewusst werden:Je höher die Frequenz, desto ineffizienter ist die Durchdringung von Wänden, Fußböden oder anderen Objekten. Bedenken Sie also, dass die o.g. Eigenschaften auch nur in der Theorie gelten und in Ihrem Haushalt getestet werden müssen. Denn: Das "neue" Band wurde unter anderem eingeführt, weil sich in Ballungsgebieten mehr und mehr WLAN-Sender (Router) und Empfänger (Endgeräte wie Ihre PCs, Smartphones und Co.) ein und dasselbe Band teilen. Diese Überlagerung führt zu Störungen und niedrigen Übertragungsraten. Sprich, in der Theorie mag 2.4 GHz zwar eine höhere Reichweite haben, kann jedoch durch Überlagerung dutzender Geräte deutlich instabiler als 5 GHz sein - auch über weite Distanzen hinweg.Im Klartext bedeutet das: Sie sollten zunächst einmal herausfinden, ob sich in Ihrer Nachbarschaft oder in Ihrem Haus eine besonders hohe Anzahl an Störfaktoren auf dem 2.4 GHz Band befindet. Dazu zählen:Wie Sie herausfinden, wie viele Sender sich auf Ihrem bevorzugten Frequenzband befinden, erfahren Sie auf der nächsten Seite. Weiterhin empfehlen wir Ihnen, falls nicht ohnehin schon aktiv und überhaupt verfügbar, die Funktion "Simultanes Dual-Band" (o.ä. genannt) in Ihrem Router zu aktivieren. Damit werden sowohl das 2.4- als auch das 5 GHz Band parallel aktiviert und so die verfügbare Reichweite verdoppelt.