Wondershare Dr.Fone Download - Toolkit für Smartphones

Die universelle Smartphone-Toolbox

Datenrettung auf allen iOS-Geräten mit Wondershare Dr.Fone

Daten mit Dr.Fone sichern, kopieren oder löschen

Der Download von Wondershare Dr.Fone installiert eine Werkzeugsammlung für Windows, mit der Nutzer die Daten ihres Smartphones sichern und wiederherstellen sowie ver­schie­de­ne Reparaturen durchführen können.Dr.Fone 11.0.5 ist etwa dann nützlich, wenn verlorengeglaubte Daten nach einem System­fehler von einem Smartphone mit Google Android oder Apple iOS wiederherstellt werden sollen. Auch lassen sich Dateien zwischen PC und Mobilgerät übertragen oder Backups von Daten und Chatnachrichten anlegen. Dies vereinfacht zudem den Umzug persönlicher Daten beim Wechsel zu einem neuen Smartphone. Dr.Fone kann auch bei verschiedenen Pro­ble­men helfen - etwa dann, wenn das Smartphone nicht mehr ordnungsgemäß startet.Nach dem Start ermöglicht Wondershare Dr.Fone über eine aufgeräumte Benutzeroberfläche den Zugriff auf die unterschiedlichen Programm­funktionen. Kurze Erklärungen in deutscher Spra­che helfen dabei, schnell die gesuchte Funktion zu finden. Zu beachten gilt, dass die jeweiligen Module beim ersten Start aus dem Internet heruntergeladen werden.Über dielassen sich vermeintlich gelöschte Handy-Daten retten . Dazu zählen beispielsweise Fotos, Videos und Musik, Kon­tak­te und Chat-Nachrichten. Dievereinfacht den Austausch von Daten zwischen dem Smartphone und dem Com­pu­ter, ein­schließ­lich Musik, Fotos und installierten Apps. Mittelskönnen Nutzer WhatsApp-Chats übertragen, gelöschte WhatsApp-Nachrichten und WhatsApp-Bilder wiederherstellen. Anders als es die Bezeichnung der Funktion vermuten lässt, werden auch die Dienste WA Business, Line, Viber, Kik und Wechat unterstützt.Wondershare Dr.Fone kann zudem bei verschiedenen Problemen mit dem Smartphone hel­fen. Ist der Zugang zum Mobilgerät nicht mehr möglich, lässt sich über das Modulder Sperrbildschirm von Android/iOS mit nur wenigen Klicks umgehen. Beim iPhone ist der Zugriff sogar dann wieder möglich, wenn Nutzer ihre Apple ID vergessen haben.Noch mächtiger ist die. Diese kann mehr als 20 iOS-Probleme lösen. Dazu zählen ein schwarzer Bildschirm oder das Festhängen beim Apple-Logo. Bei besonders schwe­ren Problemen lässt sich das iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Dr.Fone kann das iPhone sogar ohne Code zurücksetzen. Für Android-Geräte hält Dr.Fone elf Re­pa­ra­tu­ren bereit und stoppt beispielsweise Bootschleifen und repariert gebrickte Telefone.Über denkopiert Dr.Fone alle oder ausgewählte Daten direkt von einem Handy auf ein weiteres, was beispielsweise beim Kauf eines neuen Smartphones viel Zeit spart. Soll das alte Smartphone anschließend weiterverkauft werden, können mittels Da­ten­löschung sämtliche Gerätedaten unwiederbringlich gelöscht werden.Mit der Funktionerstellen Nutzer Sicherungen sämtlicher Handy-Daten auf dem PC und schreiben bereits vorhandene Backups auf das Mobilgerät zurück. Neben per­sönlichen Daten wie Kontakten, Kalendereinträgen oder Nachrichten sichert die Software zu­dem Multimediainhalte und installierte Apps. Letztendlich haben iOS-Nutzer über den Menü­punktnoch die Möglichkeit, einen beliebigen Ort auf der Welt als aktuelle GPS-Position festzulegen.Die Preisgestaltung von Dr.Fone ist auf ver­schie­de­ne Nutzeransprüche zugeschnitten. Das gesamte Toolkit kann sowohl als Android/iOS-Kombo oder nur für eines der mobilen Be­triebs­systeme in Form eines Jahresplans abonniert werden. Alternativ ist der Erwerb be­zie­hungs­wei­se das Abonnement einzelner Module mög­lich. Eine genaue Übersicht findet sich auf der Herstellerseite . Dort kann die Software neben der hier angebotenen Windows-Version auch für Mac OS heruntergeladen werden.