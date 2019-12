Display Driver Uninstaller (DDU) - Grafiktreiber restlos entfernen

Sicheres Entfernen

Weg mit Treiberleichen

Mit dem Display Driver Uninstaller in der aktuellen Version 18.0.2.1 lassen sich die Treiber von Nvidia-, AMD- und Intel-Grafikchips ohne Rückstände vom System entfernen. Dies empfiehlt sich, wenn die normale Deinstallationsroutine versagt oder bevor eine neue Grafikkarte in den PC eingebaut wird.Beim Programmstart bietet der Display Driver Uninstaller einen Reboot im abgesicherten Modus an, was vom Entwickler empfohlen wird, damit der DDU seine Arbeit korrekt verrichten kann. Auf der Herstellerseite wird außerdem dazu geraten manuell unter Windows einen Wiederherstellungspunkt zu setzen oder ein Backup anzulegen, um auf Nummer sicher zu gehen, jedoch sollten für gewöhnlich keine Probleme auftreten.Der Display Driver Uninstaller erkennt automatisch, ob es sich um einen Nvidia-, AMD- oder Intel-Grafikchip handelt. Alternativ lässt sich jedoch über ein Drop-down-Menü auch einer der jeweils anderen Hersteller auswählen.Mit einem Klick auf den entsprechenden Button im Programm entfernt der DDU sämtliche Daten des installierten Treibers sowie Registry-Einträge, Verzeichnisse und Co., wobei dies wahlweise mit einem Neustart abgeschlossen werden kann (empfohlen), ohne Neustart (nicht empfohlen) oder mit dem Herunterfahren des Systems, wenn beispielsweise gleich im Anschluss eine neue Grafikkarte verbaut werden soll.Laut dem Entwickler arbeitet der DDU so gründlich, als würde man den neuen Treiber danach auf einer frischen Windows-Installation unterbringen. Das Tool selbst kommt ohne Installation aus und lässt sich über "Language" auch auf Deutsch umstellen. Um zu funktionieren wird das Microsoft .NET Framework 2.0 oder höher benötigt. Betriebssystemseitig wird Windows XP bis hin zu Windows 10 unterstützt, sowohl in 32 Bit als auch 64 Bit.