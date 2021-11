Bitwarden Download - Open-Source Passwort-Manager

quelloffenen und cloudbasierten Passwortmanager

Der Bitwarden Download installiert einen, der Zugangsdaten sicher und geräteübergreifend synchronisiert.Bitwarden für Windows liegt in der Version 1.29.1 vor und erlaubt nicht nur das komfortable Verwalten von Zugangsdaten, sondern bietet auch eine Senden-Funktion zum sicheren Übermitteln verschlüsselter Nachrichten und Dateien an andere Nutzer.Der Desktop-Client von Bitwarden unterstützt in der hier angebotenen Version Windows 7, 8, 10 und 11 (je 32-Bit/64-Bit). Alternativ ist die Software außerdem für Mac OS und Linux erhältlich . Nach der Installation muss zunächst ein kostenloses Benutzerkonto unter Angabe einer E-Mail-Adresse und eines Master-Passworts angelegt werden. Letzteres sollte möglichst sicher und einmalig sein, da dieses später den vollen Zugriff auf alle gespeicherten Passwörter freigibt.Ist dies erledigt, zeigt die Software nach dem Start einen Datentresor an, zu dem Nutzer beliebig viele Einträge hinzufügen können. Dies können neben den Login-Daten für Webseiten auch Kreditkarteninformationen, Identitäten und sichere Notizen sein. Das Anlegen von Ordnern und eine leistungsstarke Suche helfen dabei, auch in größeren Datenbanken den Überblick zu behalten. Häufig genutzte Einträge können als Favoriten markiert werden. Ein Sicherheits-Check verrät, ob genutzte Passwörter in öffentlichen Datenbanken gefunden wurden.Bitwarden enthält außerdem einen Passwort-Generator, der nach den gewählten Vorgaben sichere Zugangsdaten generiert. Eine Import-Funktion für bereits vorhandene Passwort-Sammlungen ist im Windows-Client nicht vorhanden. Wer möchte, kann seine Daten aus Lastpass Keepass und Co. jedoch über sein Online-Benutzerkonto übernehmen.Ein weiteres interessantes Feature ist. Mit diesen können Nutzer vertrauliche Daten vorübergehend an andere Personen freigeben und hierbei ein Ablauf- beziehungsweise Löschdatum sowie eine maximale Zugriffszahl und ein Passwort bestimmen. Sämtliche Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt.Da Bitwarden cloudbasiert arbeitet, sind Passwörter nicht nur lokal, sondern weltweit auf allen Geräten des Nutzers abrufbar. Neben den bereits erwähnten Desktop-Versionen und einem Direktzugang im Browser, gibt es auch zahlreiche Browser-Add-ons sowie mobile Apps für Android und iOS Sämtliche eingegebenen Daten werden verschlüsselt , bevor diese das eigene Gerät verlassen. Hierbei kommt eine(Salted Hashing / PBKDF2 SHA-256) zum Einsatz. In der Vergangenheit hat Bitwarden bereits erfolgreich mehrere Security Audits abgeschlossen. Nutzer können den Zugang zu ihrem Konto zusätzlich mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern und so für eine weitere Sicherheitsstufe sorgen.Unter Windows lässt sich die Software zusätzlich mit PIN-Code und Windows Hello entsperren. Bitwarden ist Open Source. Der Quellcode steht somit frei zur Verfügung und kann von interessierten eingesehen werden. Erfahrene Anwender können Bitwarden zudem auf einem eigenen Server betreiben.Bitwarden ist in der Basisversion kostenlos. Durch das Abschließen einer Premium-Mitgliedschaft erhalten Nutzer weitere Vorzüge wie 1 GB verschlüsselten Speicherplatz für Datei-Anhänge, weitere Authentifizierungsmöglichkeiten, einen Notfallzugriff und vieles mehr.