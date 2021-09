Autoruns for Windows - Umfangreicher Autostart-Manager

Den Autostart entrümpeln

Mehr Ordnung beim Systemstart

Beim Start von Windows werden auch immer viele zusätzliche Programme geladen, die man jedoch nicht alle benötigt. Das können beispielsweise vom Gerätehersteller vorinstallierte Anwendungen oder aber auch Malware sein. Das Gratis-Tool Autoruns for Windows 14.01 listet alle Autostart-Einträge auf und erlaubt es, diese unkompliziert abzuschalten.Die Oberfläche von Autoruns for Windows ist in zahlreiche Register aufgeteilt, in denen die Autostart-Einträge in verschiedene Kategorien wie "Logon", "Scheduled Tasks", "Services" oder "Drivers" kategorisiert werden. Wer alle Einträge gleichzeitig sehen will, findet eine zusammengefasste Tabelle im Register "Everything".Alle gefundenen Autostart-Einträge zeigt Autoruns in einer tabellarischen Übersicht an, die neben dem Namen auch eine Kurz­be­schrei­bung, den Entwickler sowie den Programmpfad enthält. Unerwünschte Autostart-Einträge lassen sich einfach durch das Entfernen des jeweiligen Häkchens am Anfang jeder Zeile deaktivieren.Über ein Kontextmenü lassen sich für jeden Eintrag weitere Aktionen durchführen. Bei­spiels­wei­se kann man direkt zum jeweiligen Eintrag in der Registry springen oder diesen durch den Online-Dienst VirusTotal überprüfen lassen. Das Ergebnis erscheint dann in einer weiteren Spalte der Tabelle.Autoruns eignet sich auch dazu, die Autostart-Einträge anderer Betriebssysteme als des derzeit laufenden zu bearbeiten. Dies ist zum Beispiel dann hilfreich, wenn eine zweite Windows-Installation aufgrund eines fehlerhaften Eintrags nicht mehr erfolgreich hochfährt. Über eine Vergleichen-Funktion lässt sich außerdem die aktuelle Autostart-Konfiguration mit einem vorherigen Schnappschuss vergleichen.Autoruns hilft Ihnen dabei, den Autostart Ihres System effektiv auszumisten und so den System­start merklich zu beschleunigen. Auch Schädlinge lassen sich mit dem Tool aufspüren und entfernen, auch wenn es natürlich keine Alternative zu einer Antivirenlösung ist.Sie sollten keinesfalls wahllos Einträge aus dem Autostart entfernen. Im schlimmsten Fall könnte Windows anschließend nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funktionieren.