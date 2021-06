Process Monitor - Systemprozesse überwachen

Systemüberwachung

Blick unter die Haube

Mit dem kostenlosen Process Monitor 3.83 erhalten Sie in Echtzeit Einblick in verschiedene Systemaktivitäten wie das Starten und Beenden von Prozessen und Threads oder Zugriffe auf die Windows-Registry. Verschiedene Filter helfen bei der Suche nach Fehlern und Performance-Bremsen.Process Monitor kombiniert die beiden älteren Freeware-Tools FileMon und RegMon unter einer Oberfläche. Es erlaubt das Überwachen von Dateisystem-, Registry-, Prozess- sowie Thread-Aktivitäten auf einem Windows-System in Echtzeit und hilft so beispielsweise bei der Suche nach fehlerhaften Systemvorgängen. Auch lassen sich unbemerkt im Hintergrund laufende Anwendungen aufspüren, die möglicherweise den PC ausbremsen.Alle Zugriffe listet Process Monitor in einer tabellarischen Übersicht auf, in der neben dem exakten Zeitpunkt beispielsweise auch der Prozessname, die PID oder weitere Details aufgeführt werden. Nach einem Rechtsklick auf die Titelleiste der Tabelle können zudem weitere Reihen ausgewählt werden.Da sich bereits nach wenigen Sekunden tausende Ereignisse ansammeln, kann die Überwachung jederzeit pausiert und nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Beispielsweise lässt sich die Anzeige auf Registry- oder Dateisystemaktivitäten einschränken oder anhand von Filterregeln limitieren.Die vom Process Monitor aufgezeichneten Systemaktivitäten lassen sich in verschiedenen Formaten abspeichern. Standardmäßig wird das eigene PML-Format verwendet, eine Ausgabe als CSV- oder XML-Datei ist aber ebenso möglich. Gespeicherte PML-Dateien können zudem mit einer anderen Instanz von Process Monitor geöffnet und analysiert werden.Der Process Monitor ist immer dann hilfreich, wenn man genau wissen möchte, was gerade unter der Haube von Windows vor sich geht. Für die Analyse der Daten sollte man jedoch ein wenig Zeit mitbringen. Alternativ verraten auch Tools wie der kostenlose Process Explorer oder die Shareware Process Lasso mehr über im Hintergrund laufende Prozesse.