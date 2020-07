TapinRadio Download - Online-Radio hören und aufnehmen

TapinRadio Portable installieren

Mit dem Download von TapinRadio spielen Sie beliebige Online-Radiosender unter Windows 10 ab und nehmen zudem Ihre Lieblings-Songs ganz einfach auf.TapinRadio 2.13.3 enthält dazu eine riesige Datenbank mit mehr als eintausend Stationen aus aller Welt, es lassen sich aber auch jederzeit eingene Senderadressen hinzufügen.TapinRadio unterstützt alle Windows-Version und steht in separaten Versionen als 32-Bit- sowie 64-Bit-Download bereit. Während der Installation kann die Software auf einem PC eingerichtet oder als portable Version entpackt werden.Für die Wiedergabe geben Sie entweder die URL des gewünschten Radiosenders an oder Sie wählen diesen aus der enthaltenen Stationsliste aus. Diese ist nach Region, Genre und Netzwerk sortiert und kann auch durch die Eingabe von Stichworten durchsucht werden.Wird eine Station abgespielt, zeigt TapinRadio nützliche Zusatzinformationen wie die Website des Senders, Angaben zum Titel und Interpreten (sofern verfügbar) oder die Bitrate und das Dateiformat des Streams an. Lieblingssender lassen sich zu einer Favoritenliste hinzufügen, außerdem bietet das Tool einen Equalizer und eine Einschlafautomatik, mit der Sie Ihren PC nach einer festgelegten Zeit herunterfahren oder in den Energiesparmodus versetzen können.Neben der bloßen Wiedergabe eignet sich TapinRadio auch zum Aufnehmen von Radio­sendern. Wahlweise zeichnen Sie nur den aktuellen Song auf oder starten eine Aufnahme ohne Unterbrechung. Besonders praktisch: Dank Titelpuffer wird selbst dann noch das vollständige Lied abgespeichert, wenn man mitten im Song den Aufnahme-Button betätigt. Voraussetzung ist lediglich, dass das Lied von Anfang an abgespielt wurde.Leider ist das ehemals kostenlose Programm inzwischen Shareware. Das heißt, Sie können TapinRadio zwei Wochen lang im vollen Umfang nutzen, danach müssen Sie für die weitere Verwendung einen Lizenzschlüssel erwerben.Zahlreiche deutsche und internationale Radiosender können Sie auch mit hören. Musik pur können Sie außerdem mit Spotify streamen.