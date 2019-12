Zortam Mp3 Media Studio - Allzweckwerkzeug für MP3-Dateien

ID3-Editor und CD-Ripper

Eingeschränkte Free-Version

Mit der Freeware Zortam Mp3 Media Studio 25.90 bringen Sie mehr Ordnung in Ihre Musiksammlung, indem Sie beispielsweise ID3-Tags bearbeiten, doppelte Songs finden und Musik-CDs im MP3-Format auf die Festplatte kopieren.Das Zortam Mp3 Media Studio vereint gleich eine ganze Reihe nützlicher Werkzeuge rund um den Umgang mit MP3-Dateien unter einer einheitlichen Oberfläche, von denen in der kostenlosen Version jedoch leider nicht alle zur Verfügung stehen. Allerdings bietet auch die Gratis-Variante die Möglichkeit, ID3-Tags von Musikdateien zu bearbeiten und mehrfach vorhandene Titel in der eigenen Bibliothek aufzuspüren.Ebenfalls mit an Bord ist ein einfach zu bedienender CD-Ripper, mit dem Sie Ihre gekauften Musik-CDs und Hörspiele ins platzsparende MP3-Format konvertieren und so auch für eine Wiedergabe von Geräten ohne optisches Laufwerk wie Smartphones oder Tablets vorbereiten. Die passenden Cover-Motive und Songtexte lassen sich dabei gleich aus dem Internet herunterladen und in die neu erstellten Dateien schreiben.Auf der Entwicklerseite können Sie zum Preis von derzeit 19,95 US-Dollar eine sogenannte Professional-Version mit erweitertem Funktionsumfang erwerben. Unter anderem lassen sich mit dieser dann auch MP3s automatisch mit Tags versehen und fehlerhafte Tags korrigieren. Auch eine Normalisierung einzelner oder mehrerer ausgewählter Titel ist möglich. Mit der hier zum Download angebotenen Version lassen sich für einen begrenzten Zeitraum die Zusatzfunktionen der Pro-Edition kostenlos testen.Insgesamt bietet das Zortam Mp3 Media Studio viele nützliche Funktionen zum Sortieren größerer MP3-Sammlungen, leider ist der Umfang der Gratis-Ausgabe aber stark eingeschränkt. Deutlich mehr kostenlose Funktionen bietet zum Beispiel MediaMonkey