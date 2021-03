Media Markt erntet Kritik: Mitarbeiter erhalten PS5-Vorkaufsrecht

Obwohl die stark nachgefragte PlayStation 5 laut Sony nicht im sta­tio­nä­ren Handel angeboten werden sollte, scheinen es einige PS5-Konsolen in die Filialen von Media Markt und Saturn geschafft zu haben. Das Pro­blem: Die Mitarbeiter der Handelskette erhalten ein Vorkaufsrecht.

Sony verlangt von Partnern den Online-Verkauf des PS5

Während in den letzten Tagen immer wieder zu lesen war, dass die PlayStation 5 auch in den lokalen Ladengeschäften der Ceconomy-Töchter Media Markt und Saturn angeboten wird, steht das Vorkaufsrecht für deren Mitarbeiter bei weltweit wartenden Vorbestellern in der Kritik. Gegenüber den Kollegen von GamesWirtschaft bestätigte eine Sprecherin des Un­ter­neh­mens die bisherigen Spekulationen.Dem Bericht zufolge haben viele Mitarbeiter der Elektronikhändler zugunsten der Kunden vom Kauf abgesehen, weshalb die Konsolen auch lokal in den Verkauf gegangen sind. Noch während der Launch-Phase im Herbst 2020 gab Sony unmissverständlich zu verstehen, dass sämtliche Einzelhandelspartner dazu an­ge­hal­ten werden, die PS5-Konsole ausschließlich über ihre Online-Shops zu verkaufen - eine Richtlinie , die der japanische Hersteller bisher nicht zurückgenommen hat. Grund dafür ist die Vermeidung von Men­schen­an­samm­lun­gen in den Laden­ge­schäf­ten während der an­hal­ten­den Coronavirus-Pandemie Die MediaMarktSaturn Retail Group entgegnet den dadurch möglicherweise lauter werdenden Stimmen: "Somit dürfte die Chance, eine PlayStation 5 in den Filialen der Handelskette abseits der geringen Kontingente von Online-Shops zu erhalten, in den nächsten Tagen deutlich sinken. Von der hohen Nachfrage ist weiterhin auch die Xbox Series X betroffen, die seit ihrem Launch im letzten Jahr ebenfalls bundes- und sogar weltweit ausverkauft ist. Lediglich die leistungsschwächere Xbox Series S ist als einzige der Next-Gen-Konsolen in manchen Shops lieferbar.