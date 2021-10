Halo Infinite: Microsoft gewährt ausführlichen Blick auf die Kampagne

Eigentlich sollte Halo Infinite bereits zum Start der Xbox Series X im vergangenen Herbst verfügbar sein, doch die Gameplay-Enthüllung im Sommer 2020 geriet zum regelrechten Debakel, Microsoft und Entwickler 343 Industries mussten zugeben, dass das so nichts wird. Das Spiel wurde verschoben und nun kann man Kampagnen-seitig sehen, ob das die richtige Entscheidung war.



Denn Microsoft hat heute den Kampagnen-Trailer zu Halo Infinite veröffentlicht. Diese "Übersicht" ist auch mehr als sechs Minuten lang, man bekommt also einen guten Eindruck davon, was der Einzelspielermodus bieten wird. Nach einer kurzen Einführung bzw. einem "Was bisher geschah" verrät Microsoft, dass Master Chief eine neue KI namens The Weapon zur Seite bekommt, nachdem Cortana verschwunden ist.



Offene Spielwelt Vor allem aber gibt es jede Menge Gameplay zu sehen, dazu zählen auch erste Blicke auf neue Waffen sowie neue Gegner und Bosse. Der Überblick zeigt auch die vielleicht größte Neuerung von Halo Infinite, nämlich die weitgehend offene Spielwelt. Dabei sind unter anderem Basen zu erobern, es gibt auch entsprechende Aufgaben und Ziele.



Halo Infinite ist das erste Spiel der Reihe seit Halo 5: Guardians und das liegt mittlerweile rund sechs Jahre zurück. Der damalige Cliffhanger war, dass Master Chiefs ehemalige Begleiterin eine KI-Revolution anführte. Gegner sind unter anderem die im Echtzeitstrategie-Ableger Halo Wars 2 eingeführten Banished, es gibt aber natürlich auch ein Wiedersehen mit vielen anderen klassischen Kontrahenten.



Eine interessante Neuerung betrifft offenbar Boss-Gegner: Diese haben in Halo Infinite Balken mit Schildstärke und Gesundheit, außerdem soll es im neuesten Ableger der Serie diverse Rollenspielelemente geben, dazu zählen sicherlich Fähigkeiten und auch Waffenupgrades. Ob das alles gut funktioniert, davon wird man sich ab dem 8. Dezember selbst überzeugen können.