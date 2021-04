Samsung Galaxy Book Go mit LTE für 449 Euro: ARM-Laptop im Detail

Runde Basisausstattung

Samsung

Laut den uns vorliegenden Angaben wird das Samsung Galaxy Book Go , das in Deutschland wohl vorerst nur als LTE-fähige Version auf den Markt kommt, mit einem 14 Zoll großen Full-HD-Display auf LCD-Basis daherkommen, das eine maximale Helligkeit von 300 Candela erreicht.Das Gerät verfügt darüber hinaus über eine beleuchtete Tastatur und besitzt nicht nur eine 720p-Webcam, sondern auch einen Fingerabdruckleser für das sichere Entsperren über Windows Hello und einen MicroSD-Kartenslot, der Speicherkarten mit bis zu einem Terabyte Kapazität aufnehmen kann.Der hier verwendete ARM-basierte Qualcomm Snapdragon 7c besitzt acht Rechenkerne, die maximal 2,55 Gigahertz erreichen. Der Chip bringt ein integriertes LTE-Modem mit und wird mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher kombiniert. Leider gibt es keine Option auf mehr RAM, so dass das Galaxy Book Go wohl wirklich nur für simpelste Aufgaben geeignet sein dürfte, schließlich stößt man mit so wenig Arbeitsspeicher sehr schnell an Grenzen.Zur weiteren Ausstattung gehören neben dem LTE-Modem auch Unterstützung für ac-WLAN, ein USB 2.0- und ein USB Type-C-Port mit USB 3.2 Gen 1-Kompatibilität sowie Bluetooth 5.1. Samsung verwendet hier einen 42,3 Watt­stun­den großen Akku, der über ein 25-Watt-Netz­teil per USB-C geladen wird. Die Laufzeit des 1,39 Kilogramm schweren, günstigen Ein­stei­ger-Note­books auf Basis von Windows 10 on ARM wird mit satten 18 Stunden angegeben. Im Alltag dürfte die Laufzeit natürlich wie immer geringer ausfallen.Das Samsung Galaxy Book Go mit LTE kommt in Deutschland für 449 Euro auf den Markt. In den USA und anderen Ländern wird es auch eine Variante ohne LTE-Support geben, die in den Vereinigten Staaten mit nur 349 Dollar Einstiegspreis auf Chromebook-Niveau unterwegs ist. Offizielle Marketing-Render des Galaxy Book Go liegen uns noch immer nicht vor. Die offizielle Vorstellung erfolgt am 28. April 2021.