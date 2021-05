Galaxy Book Pro: Samsungs Premium-Notebook im Hands-on

Unterschiedliche Ausstattung bei gleichen Maßen

Samsung bringt mit der neuen Galaxy Book-Serie gleich mehrere besonders leichte und kompakte Notebooks auf den Markt. Zu diesen zählt auch das schlanke Galaxy Book Pro, welches ab heute in zwei unterschiedlichen Konfigurationen in Deutschland erhältlich ist. Unser Kollege Johannes Knapp fasst noch einmal alle wichtigen technischen Details zusammen.Samsung bietet das Galaxy Book Pro hierzulande in zwei Ausführungen an, welche in den Farben Silber und Blau erhältlich sind. Käufer müssen sich zwischen einem Modell mit Intel Core i5-1135G7 Prozessor, 256 GB SSD sowie 8 GB DDR4-RAM und einem Modell mit Intel Core i7-1160G7, 512 GB SSD und 16 GB DDR4-RAM entscheiden. Letzteres ist zudem optional mit einem LTE-Modul zu haben.Die weitere Ausstattung ist hingegen gleich: Beide Modelle nutzen den Intel Iris Xe als mo­bi­len Grafikchip, haben einen 63 Wh-Akku und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur mit Fingerabdruckleser und Touchpad. Weiter werden Wi-Fi-6, Miracast und Bluetooth 5.1 ge­bo­ten.Trotz des 13,3 Zoll großen Full HD-Displays ist das Samsung Galaxy Book Pro nur 302,5 x 202 x 11,2 Millimeter groß. Mit einem Gewicht von lediglich 868 Gramm kann es außerdem durchaus als Leichtgewicht bezeichnet werden. Die Rahmen um das Display sind dem­ent­spre­chend sehr dünn, dennoch wurde auch hier eine Frontkamera verbaut.Ebenfalls macht Samsung bei den Anschlussmöglichkeiten keine größeren Abstriche. Es stehen neben HDMI 1.4, einem Micro-SD-Kartenslot und Kopfhöreranschluss zudem noch zweimal USB-C und sogar ein klassischer USB-A-Port zur Verfügung.