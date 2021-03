Samsung Galaxy Book Pro: Renderbilder und Spezifikationen geleakt

Samsung arbeitet momentan an zwei neuen Notebooks, die unter den Bezeichnungen Galaxy Book Pro und Galaxy Book Pro 360 auf den Markt gebracht werden dürften. Nun sind erste Renderbilder zu den beiden Ge­rät­en aufgetaucht. Außerdem sind die Spezifikationen durchgesickert.

Herkömmliches Notebook und flexibles Convertible

Intel 11. Gen, Thunderbolt 4 & LTE

Keine Angaben zu Terminen und Preisen

Voice//Evleaks

Die Informationen stammen von Evan Blass (Evleaks) und wurden von dem Online-Magazin Voice veröffentlicht. Während es sich beim Samsung Galaxy Book Pro um einen Laptop handelt, stellt das Galaxy Book Pro 360 ein Convertible dar. Beide Geräte sind als 13-Zoll-Modell sowie in einer 15-Zoll-Version erhältlich. Das Galaxy Book Pro steht in einer blauen und in einer silbernen Farbvariante zur Verfügung. Das Convertible gibt es als ma­ri­ne­far­be­nes und als goldenes Modell. Die 360-Grad-Version verfügt über einen Touchscreen.Sowohl das Galaxy Book Pro als auch das Book Pro 360 verfügen über einen Intel Core-Pro­zes­sor der elften Generation. Außerdem kommen ein Nvidia MX450-Grafikchip und ein AMOLED-Display mit Full-HD-Auflösung zum Einsatz. Die Notebooks besitzen einen Thunderbolt 4-Port sowie ein integriertes LTE-Modem. Im Ge­gen­satz zum normalen Galaxy Book Pro bietet die 360-Grad-Version Support für den S-Pen.Bisher ist lediglich noch nicht bekannt, wann die Präsentation zum Galaxy Book Pro sowie zum Galaxy Book Pro 360 stattfinden soll. Es ist davon auszugehen, dass die neuen Sam­sung-Notebooks im April auf den Markt kommen und im Rahmen eines Unpacked-Events ge­zeigt werden. Zu den Preisen sind bislang ebenfalls noch keine Details durchgesickert.