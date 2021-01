Samsung stellt das Galaxy S21 und S21 Plus offiziell vor

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra Modell S21 S21+ S21 Ultra Betriebssystem Android 11 mit Samsung One UI 3.1 CPU Samsung Exynos 2100 OctaCore, 3x 2.8 + 4x 2.4 + 1x 2.9 GHz Display 6,2 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 421 ppi, Gorilla Glass 7 6,7 Zoll Infinity-O-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, FHD+ (2400 x 1080 Pixel), 60-120 Hz, 1300 nit, 394 ppi, Gorilla Glass 7 6,8 Zoll Infinity-O-Edge-Display mit Dynamic AMOLED 2X, Always On, WQHD+ (3200 x 1440 Pixel), 10-120 Hz, 1600 nit, 515 ppi, Gorilla Glass 7 Speicher 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher

16 GB RAM, 512 GB Speicher Hauptkamera Triple-Kamera, 64 MP (Teleobjektiv, f/2.0, 76°, 28mm, 1/1.76", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm) + 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 26mm, 1/1.76", 1.8 µm, OIS), 3-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus PDAF, Blitz Quad-Kamera, 108 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1.8, 79°, 24mm, 1/1.33", 0.8 µm, OIS) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2.2, 120°, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm, AF) + 10 MP (Teleobjektiv, f/2.4, 35°, 72mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS) + 10 MP (Teleobjektiv, f/4.9, 10°, 240mm, 1/3.24", 1.22 µm, OIS), 3- und 10-fach Hybrid-optischer Zoom, Autofokus (PDAF, Laser AF), Blitz Frontkamera 10 MP (f/2.2, 80°, 1/3.24", 1.22 µm, 25mm) 40 MP (f/2.2, 80°, 1/2.8", 0.7 µm, 25mm, AF) Video 7680 x 4320 Pixel (30 fps, 8K UHD), 3840 x 2160 Pixel (30/60 fps, 4K UHD), 1920 x 1080 Pixel (30/60/120 fps, FHD), 1280 x 720 Pixel (960 fps, HD) Wiedergabe Unterstützte Formate: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Sensoren Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor Beschleunigungssensor, Ultraschall-Fingerabdrucksensor, Näherungserkennung, Gyroskop, Kompass, Hall Sensor, Helligkeitssensor, UWB Akku 4000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 4800 mAh, Schnellladen, Qi-Laden 5000 mAh, Schnellladen, Qi-Laden Verbindungen Bluetooth 5.2, USB Typ C, NFC, WiFi AX Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Satelliten Ja Farben Grau, Weiß, Rosa, Violett Silber, Schwarz, Violett (Rot, Gold) Silber, Schwarz (Braun, Blau, Titan) Maße 151,7 x 71,2 x 7,9 mm 161,4 x 75,6 x 7,8 mm 165,1 x 75,6 x 8,9 mm Gewicht 171 Gramm 202 Gramm 228 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + E-Sim, Gesichtserkennung Verfügbarkeit Vorstellung am 14. Januar 2021

Verfügbarkeit ab dem 29. Januar 2021 Preis: ab 849 Euro ab 1049 Euro ab 1249 Euro

Samsung hat bei seinem Unpacked-Event zur CES 2021 die neue Galaxy S21-Produktfamilie vorgestellt: das Galaxy S21 , Galaxy S21 Plus und Galaxy S21 Ultra. Neuerungen gibt es beim Design, aber auch unter der Haube hat sich in diesem Jahr natürlich wieder einiges getan.Das Galaxy S21 und Galaxy S21 Plus unterscheiden sich zunächst beim Blick auf die Display-Größe, welche 6,2 Zoll beziehungsweise 6,7 Zoll beträgt. Die Auflösung ist in beiden Fällen aber mit 2400 x 1080 Pixeln identisch. Eine Besonderheit: Die Bildwiederholrate wechselt dynamisch im Bereich von 60-120 Hertz.Samsung setzt in diesem Jahr auf den Exynos 2100 Octacore-SoC, 8 GB RAM und wahlweise 120 oder 256 GB Speicher. Einen Micro-SD-Slot gibt es allerdings nicht mehr. Auch bei den Kameras gibt es keine Unterschiede, beide Modelle sind mit einer Triple-Kamera auf der Rückseite (64 MP Tele, 12 Mp Ultra-Weitwinkel, 12 MP Weitwinkel) und einer 10 Megapixel-Frontkamera ausgestattet.