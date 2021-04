Samsung Galaxy A52 & A72: Premium-Feeling zum günstigen Preis

Die Samsung Galaxy A-Serie gehört zu den weltweit beliebtesten Smart­phone-Familien, die jetzt in einer neuen Generation erscheint. Brillante Displays, eine starke Leistung und hochauflösende Kameras treffen bei Media Markt auf einen erstaunlich günstigen Preis. (Anzeige)

Erstklassige AMOLED-Displays, starke Akkus und Performance

Vier Kameras: Für alle Situationen bestens ausgerüstet

Die neue Smartphone-Generation entdecken!

Samsung

Mit dem Samsung Galaxy A52 und dem Galaxy A72 definiert der südkoreanische Hersteller die Mittelklasse der Android-Smartphones neu. Schon lange steht nicht mehr nur der güns­ti­ge Preis im Vordergrund, sondern eine moderne Ausstattung, die bis vor kurzem nur im High-End-Bereich anzutreffen war. Die Rede ist von schnellen Achtkern-Prozessoren, OLED-Displays mit bis zu 120 Hz, Quad-Kamera-Systemen mit 64 Megapixeln und einer zu­kunfts­taug­li­chen 5G-Funktion. Zu Preisen ab 339 Euro legt Samsung zeitgemäße Premium-Hard­ware in die Hände von Otto Normalverbraucher.", so der Aufmacher eines der Highlights der neuen Samsung Galaxy A-Familie . Der Claim trifft vor allem beim neuen Galaxy A52 5G den Nagel auf den Kopf. Erstmals bestückt man die Mittelklasse mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, die nicht nur für Spiele besonders gut geeignet ist, sondern den Komfort in jeder Anwendung deutlich erhöht. Ohne Bildstottern durch Webseiten, Social-Media-Feeds und E-Mails scrollen und das dank einer Helligkeit von bis zu 800 Nits auch bei praller Sonne. Wer bei so hohen Hertz-Zahlen Angst um den Akku hat, für den sorgt Samsung vor. Die Kapazität beträgt ausdauernde 4500 mAh, mit dem Galaxy A72 sogar 5000 mAh.Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird ebenso groß geschrieben, denn bereits im kleinsten Modell der Galaxy A-Serie kommt ein leistungsstarker Octa-Core-Chip mit bis zu 2,3 GHz zum Einsatz, der mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher kombiniert wird. Somit geht nicht nur das Multitasking mit verschiedenen Android-Apps einfach von der Hand, sondern auch das eine oder andere Spiel. Der zusätzliche "Game Booster" sorgt dafür, dass man sich beim Zocken voll und ganz auf das Spiel konzentrieren kann, ohne sich Sorgen um die Temperatur, den Speicher oder die Akkulaufzeit machen zu müssen. Die neuen Samsung-Smartphones übernehmen die Überwachung automatisch.Die neue Samsung Galaxy A-Series (2021) besticht nicht nur mit einem brillanten OLED-Display, ausdauernden Batterien und einer soliden Leistung, sondern auch mit einer hoch­auf­lö­sen­den Kamera. Gerade jetzt wo der Sommer vor der Tür steht lockt es uns nach drau­ßen. Selbst mit genügend Abstand gelingen hier grandiose Aufnahmen. Für die stehen nicht nur Ultra-Weitwinkel- und Teleobjektive zur Verfügung, sondern auch eine 64-Me­ga­pi­xel-Haupt­kamera für scharfe und klare Fotos samt Bildstabilisator und Co. Sogar Makro-Aufnahme und tolle Fotomomente bei Dunkelheit können entstehen. Dass die Galaxy-Smartphones dabei wasserdicht und stilsicher verpackt sind rundet das Premium-Feeling in der Mittelklasse ab.