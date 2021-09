iPhone 13: 64 GB-Version wohl gestrichen, Pro-Modell mit bis zu 1 TB

Die neue iPhone-Generation soll am Dienstag und somit schon in wenigen Tagen vorgestellt werden. Kurz vor dem Launch sind weitere Details zum iPhone 13 durchgesickert. Während die 64 GB-Version gestrichen worden sein soll, wird es das Pro-Modell wohl mit 1 TB Speicher geben.

iPhone 13 Pro & Pro Max mit 1 TB Speicher

Weibo

Wie 9to5mac schreibt, hat der Analyst Ming-Chi Kuo vor kurzem einen Investorenbericht mit Erwartungen zu den kommenden Apple-Produkten veröffentlicht. Ihm zufolge werden das iPhone 13 und die Mini-Version mit 128, 256 und 512 Gigabyte Speicher angeboten. Das bedeutet, dass Apple die 64 Gigabyte-Version gestrichen hat und nicht länger anbietet. Das iPhone 12 (Mini) konnte noch mit 64 Gigabyte Speicher erworben werden. Beim Pro- und Pro Max-Modell war die 64 Gigabyte-Option schon mit dem iPhone 12 nicht mehr verfügbar.Die Pro- und Pro Max-Version des iPhone 13 soll es dafür in einer Konfiguration mit einem Terabyte Speicher geben. Damit handelt es sich bei den zwei Geräten um die ersten iPhones, die die Terabyte-Marke knacken. Welchen Aufpreis Apple für die zusätzliche Kapazität verlangt, ist noch unklar und dürfte über­mor­gen bekanntgegeben werden.Darüber hinaus warnt Ming-Chi Kuo davor, dass das iPhone 13 von Engpässen in der Lieferkette betroffen sein könnte. Einige Komponenten können aktuell nicht in ausreichender Stückzahl produziert werden. Die Auswirkungen sollen sich in Grenzen halten, sodass die Smartphones wie geplant ausgeliefert werden sollen.Das Apple-Event findet am 14. September statt und beginnt voraussichtlich um 19 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Das virtuelle Event wird aus dem Apple Park heraus übertragen. Der Livestream kann über die Webseite des Herstellers verfolgt werden. Neben der zukünftigen iPhone-Generation könnte Apple übermorgen auch die Watch 7 vorstellen.