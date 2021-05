iOS 12.5.3: Sicherheitsupdate für ältere iPhones und iPads veröffentlicht

Neben dem neuen Sicherheits-Update für iOS 14.5.1 hat Apple auch eine Aktualisierung für ältere Geräte, die iOS 13 und 14 nicht mehr unter­stützen, veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein reines Sicher­heits-Update und wird daher allen Nutzern dringend empfohlen.

In den Release Notes für das Update heißt es: iOS 12.5.3 enthält wichtige Sicherheits-Updates und wird allen Benutzern empfohlen.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter: https://support.apple.com/de-de/HT201220

So bekommt ihr das Update:

Aktuell stehen aber noch sehr wenige Informationen zu dem Sicherheits-Update zur Verfügung. Apple hat bisher nur sehr wenige Informationen zu den sicherheitsrelevanten Änderungen veröffentlicht. Adressiert wird eine Schwachstelle im Webkit. Unbefugte könnten sich die Schwachstelle zunutze machen und beliebigem Code ausführen. Ob diese Sicherheitslücke auch aktiv ausgenutzt wird, ist bisher nicht bekannt. Sobald es mehr Informationen dazu und zu den Release Notes gibt, werden wir sie mit hinzufügen. Häufig werden solche Einzelheiten zu dem Aktualisierungen aber erst Tage nach dem eigentlichen Update in den Support-Dokumenten nachgereicht, sodass man zeitnah zur Veröffentlichung immer nur wenige Hinweise nennen kann.Die Aktualisierung ist für folgende Geräte verfügbar: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus , iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 und iPod touch 6. Generation.Das Update steht ab sofort über die bekannten Wege zur Verfügung: Nutzer können die Aktualisierung über die Auto-Update-Funktion beziehen oder das Update in den Einstellungen selbst anstoßen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Softwareupdate. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren.