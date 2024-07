MSDN ist längst Geschichte, so dass auch in diesem Fall viel Software in zahlreichen Versionen aus den vergangenen Jahrzehnten verloren zu gehen droht. Damit dies nicht geschieht, landen jetzt zahlreiche Kopien von MSDN-Discs im Internet Archive.

Bolex70

MSDN ist tot, lang lebe MSDN

'Floppy-Archäologe rettet massenhaft MSDN-Discs

Zusammenfassung MSDN-Discs werden im Internet Archive gespeichert

Hunderte MSDN-ISOs sind nun online verfügbar

Bolex70 spezialisiert sich auf Floppy-Archäologie

Rund 380 MSDN-Disks wurden bisher digitalisiert

Weitere 260 Disks werden Ende August erwartet

Alte Windows- und Office-Versionen erhältlich

Originalabbilder bieten Schutz vor Malware

Microsoft hat sein Developer Network vor Jahren aufgegeben, da man keinen weiteren Bedarf für dieses vor allem an professionelle Anwender und Entwickler gerichtete Angebot sah. Im Internet Archive stehen dank der Bemühungen eines einzelnen Spezialisten jetzt dennoch hunderte ISOs von MSDN-Medien zum Download bereit.Betas, Vorabversionen, Werkzeuge, Entwickler-Tools und zahlreiche andere Anwendungen wurden von Microsoft viele Jahre lang im Rahmen der Abonnements für sein Microsoft Developer Network (MSDN) auf Disketten und später auch auf optischen Medien an Entwickler und professionelle Anwender verschickt.Dank der Bemühungen des Twitter-Users Bolex70 , der sich auf die "Floppy-Archäologie" spezialisiert hat, können interessierte Nutzer seit Kurzem Kopien einer Vielzahl von MSDN-Medien herunterladen. Er begann vor einigen Wochen, hunderte CDs und DVDs nicht nur als ISO abzuspeichern, sondern auch zu fotografieren und damit zu katalogisieren und im großen Stil hochzuladen.Insgesamt wurden bisher rund 380 MSDN-Disks gerippt, wobei es sich sowohl CDs als auch um DVDs handelt. Gegen Ende August soll nochmal eine weitere große Ladung folgen, da bereits eine Lieferung von rund 260 Disks eingegangen ist, hieß es von Bolex70 jüngst bei X/Twitter . Bis dahin kann man bereits in dem Archiv auf dem Internet Archive-Konto des Nutzers stöbern, wenn es darum geht, alte Software von Microsoft in ihrer Ursprungsform ausfindig zu machen.Wer will, kann so an "frische" Kopien diverser alter Windows-Versionen gelangen, darunter Windows 95, 98, ME, XP, 2000 und so weiter. Natürlich sind darüber hinaus auch alte Office-Versionen, der Internet Explorer und diverse Vorabversionen von Windows aus alten Zeiten verfügbar.Das Archiv reicht bis in das Jahr 1993 zurück, aus dem zum Beispiel diverse Entwicklerdokumentation erhalten ist, die noch auf einer CD-Sammlung daherkommt. Der Vorteil der hier erfolgenden Veröffentlichungen besteht darin, dass es sich um unveränderte Abbilder der Originalmedien handelt, also keine Gefahr besteht, mit Malware versehene oder anderweitig veränderte Versionen der Software zu erhalten.Bolex70 betreibt bei seiner Archivierungsarbeit einen enormen Aufwand, hat das Ganze aber mittlerweile dank entsprechender Hardware auch stark optimiert. So werden die optischen Medien zum Beispiel nicht etwa einzeln, sondern mit einem leistungsfähigen System in größerer Menge parallel ausgelesen und als ISOs gespeichert. Auch für die Fotos der Medien hat er sich ein beeindruckendes Setup geschaffen, das auf X/Twitter dokumentiert ist.