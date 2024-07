Microsoft wirbt nach Update in Windows vollflächig für OneDrive

Microsoft versucht in diesen Tagen offenbar einmal mehr auf seine typische unauffällige Art dafür zu sorgen, dass die Nutzer von Windows auch andere hauseigene Dienste verwenden. Aktuell wird nach einem Windows Update im Vollbild für OneDrive geworben.

WinFuture.de

Neues Update triggert Popup im OOBE-Stil

OneDrive - Microsofts Cloud-Speicher

Zusammenfassung Microsoft wirbt für OneDrive-Nutzung nach Windows-Update

Popup erscheint vollflächig und erinnert an Erstinstallation

Unklar, durch welches Update die Werbung ausgelöst wird

Nutzer können das Angebot überspringen, Wiederholung möglich

Ziel: Nutzer sollen zahlende OneDrive-Abonnenten werden

Regelmäßige Werbung für Microsoft-Produkte wie Edge bekannt

Cloud-Sicherung soll vor Datenverlust schützen

Wer im Zuge der letzten Updates für Windows 11 eine Aktualisierung seines Betriebssystems vorgenommen hat, wird derzeit unter Umständen eine Art vollflächiges Werbefenster angezeigt bekommen, in dem Microsoft dafür wirbt, den Cloud-Speicherdienst OneDrive zu verwenden.Das Vollbild-Popup soll laut Windows Latest in Folge eines seit Kurzem ausgelieferten Updates für das Betriebssystem angezeigt werden. Welches Update für die Ausgabe sorgt, verrät der Bericht nicht. Auch ist unklar, wie weitverbreitet die Werbemaßnahme ist. Optisch entspricht das Popup dem, was man auch bei der Inbetriebnahme einer neuen Windows-Installation als Teil des "Out-Of-The-Box-Experience" angezeigt bekommt.Wie üblich schlägt das Popup also eine Sicherung der Dateien des Nutzers vor, damit der Nutzer gegen den Verlust von Daten geschützt ist. Hinter dem Angebot steckt ein Versuch, die Nutzer zur Verwendung von OneDrive zu bewegen, wodurch sie langfristig auch zu zahlenden Kunden für die kostenpflichtigen Abonnements rund um Microsofts Cloud-Speicher werden könnten.Microsoft bewirbt unter anderem, dass der Nutzer mit der Aktivierung der Cloud-Sicherungsfunktion von Windows dafür sorgen kann, dass wichtige Dokumente auch im Fall eines Defekts oder Diebstahls ihres PCs nicht verloren gehen. Der Nutzer hat bei dem OneDrive-Popup durchaus die Option, das Angebot zu überspringen. Allerdings deutet sich dabei auch an, dass die Werbung später erneut angezeigt werden könnte.Mittlerweile ist Microsoft durchaus bekannt dafür, dass man die Anwender von Windows regelmäßig mit Werbung für die eigenen Produkte "belästigt". Ein weiteres Beispiel ist der Umstand, dass viele Nutzer ungefähr im Monatsabstand eine Aufforderung zur Verwendung des Microsoft-Browsers Edge angezeigt bekommen. Erst kürzlich war in Windows 11 bei vielen Usern im Benachrichtigungsbereich ebenfalls OneDrive-Werbung aufgetaucht