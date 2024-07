Olympia im Visier: Sabotageakte legen Frankreichs Telekom-Netze lahm

Während die Welt auf die Olympischen Spiele in Paris blickt, sieht sich Frankreich mit einer Welle von Sabotageakten konfrontiert. Gezielte Angriffe auf Glasfaserkabel legen Teile des Telekommunikationsnetzes lahm. Die Behörden stehen vor enormen Herausforderungen.

Mehrere Glasfaserkabel durchtrennt

Olympische Spiele bisher nicht betroffen

Déjà-vu: Bahnstrecken im Visier

Schutz kritischer Infrastruktur: Eine Herkulesaufgabe

Déjà-vu: Frankreich im Visier von Saboteuren

Zusammenfassung Sabotageakte auf Glasfaserkabel während der Olympischen Spiele

Angriffe auf Telekommunikationsnetze in sechs Départements

Betroffene Anbieter: SFR, Bouygues, Free

Keine Auswirkungen auf Olympische Spiele in Paris

Vorwoche: Sabotage bei Bahnstrecken

Innenminister Darmanin vermutet ultralinke Gruppen

Untersuchung durch Staatsanwaltschaft, internationale Hilfe

Während sich die Welt auf die sportlichen Höchstleistungen bei den Olympischen Spielen in Paris konzentriert, sieht sich Frankreich mit einer ganz anderen Herausforderung konfrontiert. In der Nacht zum Montag kam es erneut zu koordinierten Sabotageakten auf die digitale Infrastruktur des Landes. Diesmal waren die Telekommunikationsnetze das Ziel.Nach Angaben der französischen Behörden wurden in mindestens sechs Départements Glasfaserkabel durchtrennt. Betroffen waren unter anderem die Netze der Telekommunikationsanbieter SFR, Bouygues und Free. Die Angriffe erfolgten zwischen 1 und 3 Uhr morgens und führten zu teils erheblichen Störungen bei Internet, Festnetz und Mobilfunk.SFR berichtete von Vandalismusakten an fünf verschiedenen Standorten in den Départements Hérault, Bouches-du-Rhône, Oise, Meuse und Drôme. Free meldete Probleme in den Regionen Aude, Hérault, Marne, Meuse, Bouches-du-Rhône und Vaucluse. Die genaue Zahl der betroffenen Kunden ist noch unklar, dürfte aber in die Tausende gehen.Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Angriffe keine Auswirkungen auf die Durchführung der Olympischen Spiele in Paris. Die Behörden versichern, dass alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden, um die Veranstaltung zu schützen. Dennoch werfen die Vorfälle ein Schlaglicht auf die Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen.Die jüngsten Angriffe erinnern an ähnliche Vorfälle in der Vorwoche. Am Freitag, nur Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, waren mehrere Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken Ziel von Sabotageakten geworden. Auch hier wurden Glasfaserkabel beschädigt, was zu erheblichen Störungen im Zugverkehr führte. Rund 800.000 Reisende waren davon betroffen.Die französischen Sicherheitsbehörden stehen angesichts der Vorfälle unter Hochdruck. Innenminister Gérald Darmanin erklärte, man habe bereits "Profile von Verdächtigen" identifiziert. Die Vorgehensweise ähnele der von ultralinken Gruppen in der Vergangenheit. Allerdings gibt es bislang keine offizielle Bestätigung.Die Pariser Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Beschädigung von Gütern, die den grundlegenden Interessen der Nation schaden könnten und kriminelle Vereinigung.Die Angriffe offenbaren ein grundsätzliches Problem: Der Schutz weitverzweigter Infrastrukturen wie Glasfasernetze ist eine enorme Herausforderung. Allein SFR verfügt über ein Netzwerk von 120.000 Kilometern Länge. "Es ist unmöglich, alle 35.000 Kilometer Bahnstrecke zu überwachen", erklärte Jean-Pierre Farandou , der Chef der französischen Staatsbahn SNCF, mit Blick auf die Angriffe der Vorwoche.Die Tatsache, dass die jüngsten Angriffe in neun verschiedenen Départements stattfanden, von der Pariser Region bis zum Mittelmeer, unterstreicht die Dimension des Problems.Leider sind solche Angriffe auf die Infrastruktur in Frankreich keine Seltenheit. Bereits 2022 kam es zu ähnlichen Vorfällen, bei denen Glasfaserkabel in Paris und anderen Großstädten durchtrennt wurden. Auch damals blieben die Täter unerkannt. Ein Jahr später wurde ein elektrischer Verteilerkasten in der Nähe von Paris in Brand gesetzt, was tagelang zu Störungen im Hoch­ge­schwindig­keits­zug­netz führte.Angesichts der Bedrohungslage setzen die französischen Behörden auch auf internationale Unterstützung. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), betonte, dass auch ausländische Geheimdienste die französischen Behörden bei der Sicherung der Olympischen Spiele unterstützen.Die jüngsten Vorfälle zeigen einmal mehr, wie verwundbar moderne Ge­sell­schaft­en sind. Während sich die Welt auf die sportlichen Höchstleistungen in Paris konzentriert, kämpfen im Hintergrund Techniker und Sicherheitskräfte gegen unsichtbare Gegner. Es bleibt zu hoffen, dass die Olympischen Spiele trotz dieser Herausforderungen ein Fest des Sports und der Völkerverständigung bleiben.