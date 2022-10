Frankreich: Kabelsabotage stört den internationalen Datenverkehr

In der Vergangenheit ist es bereits mehrfach vorgefallen, dass Angreifer Kabel von französischen Netzbetreibern beschädigt haben. Nach der letzten Attacke ist jedoch auch der internationale Datenverkehr gestört. In Marseille wurde kürzlich eine Glasfaser-Verbindung durchtrennt.

Einfache Angriffe mit weitreichenden Konsequenzen

Die Sabotage-Aktion wurde in der Nacht zum 19. Oktober ausgeführt. Angreifer haben an mindestens drei verschiedenen Stellen in der Region Marseille Verbindungen gekappt. Alle betroffenen Leitungen gehören dem Anbieter Free 1337, welcher Fotos von den beschädigten Kabeln auf Twitter geteilt hat. Unmittelbare Folge waren Unterbrechungen des Datenverkehrs zwischen Marseille und Lyon, Milano sowie Barcelona. Die Kabel wurden schnell repariert.Während die Auswirkungen solcher Angriffe in vielen Fällen regional begrenzt bleiben, wurden dieses Mal auch internationale Verbindungen beeinträchtigt. Da über die betroffenen Strecken unter anderem Daten zwischen Marseille und Singapur geroutet werden, mussten manche Cloud-Anbieter auf Alternativen zurückgreifen. Laut Zscaler waren Leitungen zwischen Asien, Europa und den Vereinigten Staaten unterbrochen. Die Nutzung alternativer Routen führt zu höheren Latenzen und Auslastungen. Wer für die Sabotage verantwortlich ist, ist noch unklar.Dass relativ einfache Angriffe auf kritische Infrastruktur zu weitreichenden Folgen führen können, hat vor zwei Wochen ein Vorfall in Deutschland gezeigt. Nachdem Kabel an zwei unterschiedlichen Orten durchtrennt wurden, ist der gesamte Zugfunk GSM-R im Nordwesten des Landes ausgefallen. Sämtliche Züge in dem Gebiet mussten anschließend gestoppt werden, bis das Problem nach einigen Stunden behoben werden konnte.