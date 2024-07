Offline-Dateitransfer: WhatsApp bringt AirDrop-Alternative auf iPhones

WhatsApp entwickelt eine neue Funktion für den kabellosen Da­ten­aus­tausch zwischen Geräten in der Nähe. iOS-Nutzer scannen einen QR-Code, Android-Geräte erkennen sich automatisch. Die platt­form­über­grei­fen­de Lösung verspricht bequeme Offline-Transfers.

Datenaustausch ohne Internetverbindung

Implementierung für iOS und Android

Sicherheit und Datenschutz im Fokus

Ausblick und möglicher Release

WhatsApp Desktop - Client für Windows

Zusammenfassung WhatsApp entwickelt AirDrop-ähnliche Funktion für iOS und Android

iOS-Nutzer müssen QR-Code scannen, Android erkennt Geräte automatisch

Funktion ermöglicht Datenaustausch ohne Internetverbindung

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichert übertragene Daten

Unterschiedliche Implementierung zeigt plattformübergreifende Herausforderungen

Noch kein Veröffentlichungsdatum für die neue Funktion bekannt

Beta-Version gibt Hinweise, finale Version kann abweichen

Wie das auf WhatsApp-Neuerungen spezialisierte Portal WABetaInfo berichtet, plant die Meta-Tochter die Einführung einer AirDrop-ähnlichen Funktion für iOS-Geräte. Diese Entwicklung folgt auf ähnliche Tests, die bereits für Android-Nutzer durchgeführt wurden.Die neue Funktion, intern als "Nearby Share" bezeichnet, soll es WhatsApp-Nutzern ermöglichen, Dateien wie Fotos, Videos und Dokumente mit Personen in der Nähe auszutauschen - und das ohne eine aktive Internetverbindung. Entdeckt wurde das Feature in der WhatsApp Beta 24.15.10.70 für Apple iOS, die aktuell über das TestFlight-Programm verteilt wird.Interessanterweise zeigen sich in der Implementierung deutliche Unterschiede zwischen den Betriebssystemen. Während die Android-Version von WhatsApp in der Lage sein soll, Geräte in der Nähe automatisch zu erkennen, wird die iOS-Variante aufgrund von Systemeinschränkungen einen anderen Ansatz verfolgen. iPhone-Nutzer werden voraussichtlich einen QR-Code scannen müssen, um den Dateitransfer zu initiieren.Diese unterschiedliche Herangehensweise verdeutlicht die Herausforderungen, denen sich Entwickler bei der Erstellung plattformübergreifender Funktionen gegenübersehen. Trotz dieser Unterschiede in der Bedienung soll die Funktion sowohl zwischen iPhones als auch zwischen iOS und Android funktionieren - ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Interoperabilität.Laut WABetaInfo soll der Datenaustausch über "Nearby Share" wie auch das klassische Messaging Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein. Das bedeutet, dass nur der vorgesehene Empfänger Zugriff auf die geteilten Inhalte haben wird - ein wichtiger Aspekt in Zeiten zunehmender Datenschutzbedenken.Es ist erwähnenswert, dass WhatsApp seit seiner Gründung im Jahr 2009 und insbesondere seit der Übernahme durch Meta (früher Facebook) im Jahr 2014 häufig wegen Datenschutzfragen in der Kritik stand. Die Implementierung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für mittlerweile nahezu alle Funktion kann als Schritt in die richtige Richtung gesehen werden.Mit der Einführung des eigenen "Nearby Share" positioniert sich WhatsApp deutlicher im Wettbewerb mit anderen Messaging-Diensten und nativen Betriebssystemfunktionen wie AirDrop von Apple. Derzeit befindet sich die Funktion noch in einem frühen Entwicklungsstadium.Es ist wichtig zu betonen, dass sich sowohl Design als auch Funktionalität vor der offiziellen Veröffentlichung noch ändern können. Die endgültige Implementierung könnte signifikante Änderungen erfahren, bevor sie für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für den AirDrop-Konkurrenten steht bisher nicht fest. Erfahrungsgemäß kann es mehrere Monate dauern, bis Neuerungen, die in Beta-Versionen entdeckt werden, ihren Weg in die stabile Version von WhatsApp finden.