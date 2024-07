AMD: Rückruf einiger Ryzen 9000-CPUs - Marktstart verzögert sich

Eigentlich sollten die neuen Ryzen 9000-Prozessoren am 31. Juli in die Läden kommen. Wie AMD jetzt allerdings bekannt gibt, verschiebt sich der Marktstart der Zen 5-CPUs. Allzu lange müssen Käufer jedoch nicht warten. Den Grund für die Verzögerung nennt das Unternehmen auch.

Leichte Verzögerung von ein bis zwei Wochen

Laut AMD eine reine Vorsichtsmaßnahme

Intel als warnendes Beispiel

Zusammenfassung Marktstart der neuen Zen 5-CPUs von AMD verzögert sich

Erste Granite-Ridge-Prozessoren erst ab 8. August erhältlich

Topmodelle Ryzen 9 9950X und 9900X ab 15. August verfügbar

Verzögerung durch fehlende Tests bei einigen Chips

Rückruf und Ersatz der betroffenen Einheiten durch AMD

AMD betont, es handele sich um Vorsichtsmaßnahme, keine Qualitätsmängel

Ab nächsten Dienstag sollten die ersten neuen Granite-Ridge-Prozessoren eigentlich in den Läden stehen . Doch eine Woche vor dem geplanten Verkaufsstart, lässt AMD in einer Mitteilung wissen, dass sich der Termin der Veröffentlichung nach hinten verschiebt. Demnach sollen der Ryzen 7 9700X und der Ryzen 5 9600X mit einer Verspätung von einer Woche am 8. August in den Geschäften zu finden sein. Die Spitzenmodelle, der Ryzen 9 9950X und der Ryzen 9 9900X, werden sogar erst am 15. August für Käufer erhältlich sein.Die Gründe dafür lieferte AMD in einer Mitteilung an The Verge gleich mit. Demnach sei bei letzten Überprüfungen aufgefallen, dass nicht alle Einheiten, die an Verkaufspartner ausgeliefert wurden, alle normalerweise durchgeführten Tests durchlaufen hätten. "Aus reiner Vorsicht und um jedem Ryzen-Benutzer die bestmögliche Qualität zu bieten" habe man sich dafür entschieden, die betroffenen CPUs zurückzurufen und mit neuen zu ersetzen.Stacy MacDiarmid, eine Sprecherin von AMD, stellte noch einmal klar, dass es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handele. Grundsätzlich gäbe es keine Probleme mit der Qualität oder Funktionsweise der Chips.Der Rückruf erfolgte noch bevor erste Einheiten an Endkunden verkauft wurden. Die Ingenieure bei AMD seien laut MacDiarmid außerdem zuversichtlich, dass alle CPUs die Nachholtests ohne Probleme bestehen und es nicht zu weiteren Verzögerungen bei der Auslieferung und dem Verkauf kommen wird.Die besondere Vorsicht von AMD könnte unter anderem davon herrühren, dass man bei Intel gerade beobachtet, welche Probleme es bei fehlerhaften Chips geben kann. Seit Monaten kämpfen Desktop-CPUs der 13. und 14. Generation mit Instabilität . Erst diese Woche hatte Intel das Problem identifiziert und eine Behebung in Aussicht gestellt.