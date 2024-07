AMD: Neuer Ryzen 9 9900X von älterem Zen 4 in Benchmark geschlagen

Am 31. Juli kommen die neuen Zen 5-CPUs von AMD auf den Markt. Der Ryzen 9 9900X konnte in einem Benchmark schon überzeugen. Schaut man sich allerdings die Leistung in Spielen an, wird der Prozessor von einem älteren Zen 4 geschlagen, und das deutlich.

Alan Wake 2

Call of Duty: Warzone 2

City Skylines 2

CS: GO 2

Cyberpunk 2077

Fortnite

Hogwarts Legacy

Starfield

The Last of Us: Part 1

Total War: Warhammer 3

(Framerate) Unterschied Alan Wake 2 175,2 176,9 - 1% Call of Duty: Warzone 2 249,7 249,1 0% Cities: Skylines 2 86,9 70,3 + 23% CS: GO 2 376,1 346,8 + 8% Cyberpunk 2077 191,1 165,2 + 15% Fortnite 371,4 320,3 + 15% Hogwarts Legacy 164,8 145,6 + 13% Starfield 127,4 125,3 + 2% The Last of Us: Part 1 238,1 201,1 + 18% Total War: Warhammer 3 277,9 272,7 + 1%

3D V-Cache ist der Grund

In einem Video auf seinem Kanal hat der italienische YouTuber SaddyTech AMDs kommenden Ryzen 9 9900X mit dem 2023 veröffentlichten Ryzen 7 7800X3D in mehreren Spiele-Benchmarks verglichen. Dabei zeigt sich, dass der 9900X mit seinen 12 Kernen dem 7800X3D so ziemlich in allen Spielen deutlich unterlegen ist. Es gibt Leistungsunterschiede von bis zu 23 Prozent.Die Leistung der CPUs wurden mit folgenden Spielen getestet:Bei beinahe allen Spielen war die ältere CPU dem neueren Prozessor überlegen. Der Vorsprung in Sachen Framerate lag bei den meisten Titeln in einer Auflösung von 1080p zwischen acht und 18 Prozent. Bei Cities: Skylines 2 war die Leistung des Ryzen 7800X3D sogar um ganze 23 Prozent besser als die des Ryzen 9 9900X.Lediglich im Test zu Alan Wake 2 konnte der kommende Granite-Ridge-Prozessor einen Sieg davontragen. Der fiel mit etwa einem Prozent Vorsprung allerdings denkbar knapp aus. In den Benchmarks zu COD: Warzone 2, Starfield und Total War: Warhammer 3 waren die Ergebnisse der beiden CPUs praktisch identisch. Bei 1440p schrumpfen die Vorsprünge des 7800X3D. Bei einer 4K-Auflösung waren die Ergebnisse der beiden Prozessoren bei etlichen Spielen beinahe identisch.Ein ähnliches Muster hatte es bereits bei vorherigen Generationenvergleichen zwischen neuen AMD-Prozessoren ohne und älteren AMD-Prozessoren mit 3D V-Cache-Technologie gegeben. Bei 3D V-Cache werden zusätzliche L3-Cache-Speicher vertikal zu einem CPU-Die hinzugefügt. Vereinfacht gesagt verkürzt das die Ladezeiten für Informationen, die im L3-Cache gespeichert sind und führt so zu einer deutlich verbesserten Leistung.Auch für die aktuelle Ryzen 9000er-Serie wird es wieder X3D-Varianten geben. Die könnten Berichten zufolge schon im September veröffentlicht werden. Zumindest bis dahin bleibt der Ryzen 7 7800X3D für Spieler wohl die erste Wahl.