Neuer Weltrekord: AMD Ryzen 9 9950X mit Bestwert in Cinebench

Zugegeben unter nicht ganz regulären Bedingungen hat das Flagschiff der kommenden Zen-5-Prozessoren von AMD einen neuen Rekord für 16-Kern-CPUs in Cinebench aufgestellt. Dabei schlägt der Ryzen 9 9950X sich selbst und seinen Vorgänger.

Neuer Weltrekord für Zen 5

Übertaktung auf 6,6 GHz

Auch unter regulären Bedingungen leistungsstark

Zwar verspäten sich die neuen Zen-5-Prozessoren von AMD aufgrund eines Tippfehlers , einige Händler, Reviewer und Tech-Enthusiasten sind aber schon im Besitz der Granite-Ridge-Chips. So auch der Tech-Influencer Ordinary Uncle Tony.Auf der chinesischen Video-Plattform Bilibili (via Tom's Hardware ) zeigte er jetzt, was der neue AMD Ryzen 9 9950X zu leisten in der Lage ist.Dabei hat die CPU den Weltrekord für Cinebench R23 gebrochen. Mit seinen 16 Kernen erreichte der 9950X eine Multi-Core-Punktzahl von 55.327. Damit verbessert er sein eigenes Ergebnis von vor zwei Wochen. Denn schon während AMDs Zen 5 Tech Day hatte das interne Extreme-Overclocking-Team des Herstellers den Prozessor ausgequetscht und mit 55.046 Punkten einen neuen Rekord aufgestellt.Davor hatte der Ryzen 9 7950X den Rekord mit 50.843 Punkten für beinahe zwei Jahre gehalten. Der wurde von seinem Nachfolger jetzt allerdings um beinahe 8,5 Prozent überboten.Natürlich wurden diese Ergebnisse nicht unter regulären Umständen erzielt. Um den neuen Rekordwert zu erreichen, hatte Ordinary Uncle Tony den Ryzen 9 9950X auf 6,6 Gigahertz übertaktet. Zur Orientierung: Die normale Taktung des Prozessors liegt bei 4,3 Gigahertz (Base) bzw. 5,5 Gigahertz (Boost).Bei der massiven Übertaktung erreichte auch die Temperatur einen eiskalten Tiefpunkt. Unter Verwendung von Flüssigstickstoff zur Kühlung der CPU wurden laut der live durchgeführten Messung bis zu -165 Grad Celsius erreicht.Doch auch Abseits solcher Extrembedingungen konnten die neuen Zen-5-Prozessoren in Benchmarks bisher überzeugen. So schlug der 9950X das aktuelle i9-Flaggschiff von Intel selbst mit deutlich weniger Watt . Auch der 9900X beeindruckte in ersten Benchmarks und schlug seinen Intel-Konkurrenten