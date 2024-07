Ryzen 9000: Händler leakt Euro-Preise von drei Modellen im Voraus

Erst Ende des Monats kommen die neuen AMD-Prozessoren offiziell auf den Markt. Ein französischer Online-Händler hat drei der CPUs aber schon jetzt auf seiner Webseite gelistet. Dort werden auch die Preise verraten. Die sind etwas höher als zuletzt angenommen.

Modell Preis (inkl. Steuern) Preis (ohne Steuern) Ryzen 9 9900X € 680,90 € 567,42 Ryzen 7 9700X € 544,95 € 454,13 Ryzen 5 9600X € 420,72 € 350,60

Der 31. Juli ist der offizielle Starttermin für die neuen Ryzen 9000-Prozessoren von AMD. Schon in ersten Benchmarks konnten sowohl das Flagschiff, der Ryzen 9 9950X , als auch der 9900X überzeugen. Der französische Elektronikhändler PC21.fr hat auf seiner Webseite jetzt die Preise für die einige der Granite-Ridge-Prozessoren veröffentlicht.Angegeben werden die Preise im Online-Shop sowohl mit als auch ohne Steuern.PC21.fr scheint ein seriöser Anbieter zu sein. Das Unternehmen existiert schon seit 24 Jahren. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass die Webseite Preise eines Produkts vor dessen Veröffentlichung publik macht. Wie Tom's Hardware unter Berufung auf einen Reddit-Post von 2017 berichtet, hatte das Unternehmen bereits die Preise für Chips der AMD Ryzen 1000er-Serie etwa zwei Wochen vor deren Marktstart bekannt gegeben.Zu den kommenden Ryzen 9000-Prozessoren gab es schon Ende Juni einen Preis-Leak. Der kam von der slowenischen E-Commerce-Webseite Funtech. Hier waren die Preise mit 500 Euro für den Ryzen 9 9900X, 400 Euro für den 9700X und 310 Euro für den 9600X jedoch noch etwas günstiger.Allerdings enthielten diese Angaben keine Steuern. Zudem ist es gut möglich, dass die Prozessoren in Slowenien aufgrund der dort generell niedrigeren Lebenshaltungskosten zu einem günstigeren Preis angeboten werden als in Frankreich. Der jetzige Leak von PC21.fr könnte demnach einen guten Eindruck davon vermitteln, für wie viel die Granite-Ridge-CPUs hierzulande am Ende des Monats in den Regalen stehen werden.Mittlerweile hat man den Fehler bei PC21.fr wohl bemerkt und korrigiert. So hat der Händler die Einträge zu den Prozessoren wieder von seiner Webseite entfernt.