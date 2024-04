Sonnenfinsternis: Wettersatellit zeigt beeindruckende Weltall-Bilder

Die totale Sonnenfinsternis hat weite Teile der USA in Aufregung ver­setzt und es gab auch etliche beeindruckende Fotos dieses Naturschau­spiels zu sehen. Eine einzigartige Perspektive hatte die Crew der Inter­nationalen Raumstation - die besten Bilder lieferte aber ein Satellit.

Auf der Erde war die Begeisterung über die Sonnenfinsternis gewaltig, ganz Nordamerika war aus dem Häuschen. Alle (hoffentlich geschützten) Augen waren nach oben gerichtet, auch auf der Internationalen Raumstation. Die Astronauten und Kosmonauten an Bord der ISS bekamen aber eine einzigartige "doppelte" Aussicht auf das Ereignis: Denn sie konnten nicht nur die Eklipse selbst, sondern auch die Wanderung des Kernschattens auf der Erdoberfläche erleben.Einen noch besseren Blick auf den Schatten hatte der US-amerikanische Wettersatellit GOES-16. Denn diese machte eine Serie an Aufnahmen, die das Gefühl geben, unseren Planeten hätte ein "Loch" durchquert (via Heise ). Aus den Bildern wurde auch eine Animation angefertigt, diese zeigt den Verlauf der totalen Sonnenfinsternis ebenfalls in bzw. auf noch beeindruckendere Weise.Da es sich bei GOES-16 um einen Wettersatelliten handelt, kann man auf den Bildern auch die Wolken sehen und damit auch, wo die Eklipse nicht oder nicht gut zu sehen war. Denn in weiten Teilen von Texas wurde es zwar für eine Weile dunkler und auch kälter, den direkten Blick auf das seltene Zusammenspiel von Sonne und Mond verhüllte aber eine dicke Wolkendecke.In Europa war die Sonnenfinsternis zwar zu sehen, allerdings nur im äußersten Westen des Kontinents und da auch nur als partielle Eklipse. In Deutschland wird es eine totale Sonnenfinsternis erst wieder 2081 zu erleben geben. Die gute Nachricht: Zu einer partiellen Verdunkelung der Sonne kommt es bereits nächstes Jahr, und zwar am 29. März 2025.