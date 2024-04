Pixel 9 wird wohl neues Modem und Satelliten-Notrufe bekommen

Das Pixel 9 wirft bereits seinen Schatten voraus, das nächste Google-Smartphone zeigte sich in den vergangenen Tagen in diversen Leaks. Nun tauchen neue Informationen auf und diese betreffen das Modem des Smartphones des Suchmaschinenriesen.

OnLeaks / MySmartPrice

Pixel 9 wohl mit Samsung Modem 5400

Zusammenfassung Pixel 9 von Google zeigt sich in Leaks

Neue Informationen zum Modem des kommenden Smartphones

Modem-Probleme bei Pixel-Geräten sollen abnehmen

Pixel 6 hatte mit Wechsel zu Tensor-Chips Schwierigkeiten

Samsung Modem 5400 soll im Pixel 9 für Besserung sorgen

Keine Rückkehr zu Qualcomm, aber versprochene Modem-Upgrades

Neues Modem unterstützt satellitengestützte Kommunikation für Notfälle

Das Modem eines Mobiltelefons ist für die meisten Nutzer kein Thema, an das man mehr als nur einen Nebengedanken verschwenden würde, wenn überhaupt. Oder besser gesagt: Das trifft vor allem dann zu, wenn alles funktioniert, wie es soll. Das bedeutet allerdings, dass so mancher Pixel-Besitzer erfahren musste, dass Modem-Probleme den Spaß an einem an sich hervorragenden Smartphone verderben können.Denn Verbindungsprobleme waren und sind bei den Pixel-Smartphones ein anhaltendes Phänomen. Wie Android Authority schreibt, hat sich das in den vergangenen Jahren nach und nach gebessert, optimal ist es aber nach wie vor nicht. Begonnen haben diese Probleme mit dem Pixel 6 und das hat mit dem Wechsel auf die hauseigenen Tensor-Chips zu tun.Hier muss man beim Wort "hauseigen" ohnehin ein Sternchen anfügen, da Tensor in Kooperation mit Samsung entstand und hier seinerzeit auch von einem Qualcomm-Modem auf eines des koreanischen Herstellers gewechselt wurde. Das bedeutet aber auch, dass es seit 2021 Softwareprobleme im Zusammenhang mit dem Modem gibt.Mit dem Pixel 9 soll sich dies aber ändern, da das Gerät signifikante Modem-Upgrades bekommen soll. Zwar ist und bleibt es eines von Samsung, konkret das Modell Samsung Modem 5400. Damit wird es zwar keine Rückkehr zu Qualcomm geben, wie sich sicherlich viele wünschen, dennoch soll das neue Samsung-Modem ein Upgrade darstellen.Laut Android Authority konnte die Quelle, von der diese Information stammt, keine genauen Angaben über die Spezifikationen machen, man kann aber davon ausgehen, dass das Modem schneller und energieeffizienter sein wird als die vorherigen Generationen. Vor allem soll auch die Stabilität verbessert werden. Schließlich wird das neue Modem 3GPP Rel. 17 bieten, das nicht terrestrische 5G-Netze (NTN) unterstützt, also satellitengestützte Kommunikation. Das ist in diesem Fall aber natürlich kein reguläres Telefonieren über Sat, sondern wäre für Notfälle gedacht.