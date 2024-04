Apple bereitet mit der neuesten iOS-Beta-Version jetzt die Unterstützung für das Sideloading von Apps vor. Mit iOS 17.5 startet die Möglichkeit, Apps direkt von autorisierten Entwickler-Websites in der Europäischen Union zu laden.

Hinweise im Beta-Code

Zusammenfassung iOS 17.5 unterstützt App-Sideloading

Download von Entwicklerseiten in EU

Beta-Code zeigt neue Sideloading-Option

Entwickler müssen sich bei Apple registrieren

Apps über Drittmarktplätze nach EU-Regeln

Apple gibt nach für Direktdownloads von Web

Beim Erscheinen der ersten iOS 17.5 Beta rätselten wir noch , was das Update an Neuerungen bringen wird. Nun ist klar, es ist Sideloading von Apps. "Wie erwartet, unterstützt das Update den Download von Apps von Entwickler-Websites in der Europäischen Union," meldet das Online-Magazin MacRumors MacRumors entdeckte im Code der Beta die Hinweise auf die neue iOS 17.5-Sideloading-Option. Damit ist es nicht einfach möglich, eine App von einer beliebigen Website herunterzuladen, da Apple immer noch strenge Sicherheitsüberprüfungen und Autorisierungen verlangt.Entwickler müssen sich zunächst bei Apple legitimieren und die neuen EU-Geschäftsbedingungen akzeptieren. Darin ist auch regelt, dass die Entwickler App-Marktplätze von Drittanbietern nutzen können.Im Rahmen der Verhandlung mit der EU um den Digital Markets Act hatte Apple vorgesehen, dass Apps nur über diese gesonderten Marktplätze verfügbar sein sollten. Im März erklärte Apple sich dann jedoch bereit, dass es nun auch das Herunterladen von Apps direkt von Websites unterstützen würde.Dazu müssen sie allerdings seit mindestens zwei Jahren am Entwicklerprogramm teilnehmen und eine App mit mehr als einer Million Erstinstallationen pro Jahr haben. Um eine App direkt auf der Entwickler-Website in der Europäischen Union zum Download anbieten zu können, müssen die Entwickler also bestimmte Kriterien erfüllen. Viele Details sind dazu bisher nicht in der Presse veröffentlicht worden - die Regeln sind aber streng.Die erste Beta-Version von iOS 17.5 enthält ansonsten nur minimale Aktualisierungen für Nutzer, wie z. B. Änderungen am Podcasts-App-Widget. Aktuell gehen die Experten davon aus, dass die öffentliche Version von iOS 17.5 wird wahrscheinlich nicht vor Ende April oder Anfang Mai erscheinen.