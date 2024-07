Sensationsfund widerlegt Annahmen zum Start des "atmenden Lebens"

Woher kommt der Sauerstoff auf der Erde, der atmende Lebewesen erst möglich gemacht hat? Ein überraschender Fund stellt alle bisherigen Annahmen zum Ursprung infrage. Tief am Meeresgrund wurde ein Mechanismus beobachtet, der das Lebenselement erzeugt.

Es gibt Organismen, die ohne Sauerstoff leben können. Für die meisten Lebewesen auf der heutigen Erde ist er aber unentbehrlich - diese nennt man "aerobe Organismen". Bisher hatte die Annahme gegolten, dass photosynthetische Organismen wie Pflanzen und Algen den Sauerstoff auf der Erde erzeugt haben. Ein Fund stellt die Quelle für den Ursprung des atmenden Lebens aber jetzt infrage.Wie auf der Homepage der Northwestern University (Illinois, USA) zu lesen ist, kann ein internationales Forscherteam über einen überraschenden Fund berichten: 4000 Meter unter der Meeresoberfläche wurden am Boden der Tiefsee metallische Mineralien entdeckt, die ohne den Einfluss von Licht Sauerstoff produzieren. Der Forscher Andrew Sweetman war auf den "dunklen Sauerstoff" bei Routineuntersuchungen im Nord-Ost-Pazifik gestoßen."Damit auf der Erde aerobes Leben entstehen konnte, musste Sauerstoff vorhanden sein, und wir sind bisher davon ausgegangen, dass die Sauerstoffversorgung der Erde mit photosynthetischen Organismen begann", so Sweetman, Leiter der Forschungsgruppe. Der Fund zeige aber erstmals, dass Sauerstoff auch in der Tiefsee produziert werden kann. "Ich denke, wir müssen uns daher die Frage neu stellen: Wo könnte das aerobe Leben entstanden sein?"Die metallischen Mineralien, die jetzt als Sauerstoffquellen identifiziert wurden, haben eine Größe von winzigen Partikeln bis hin zu handgroßen Knollen. Sie enthalten Metalle wie Kobalt, Nickel, Kupfer, Lithium und Mangan - alles wichtige Elemente für Batterien , weshalb das Team auch von "versteckten Geobatterien" spricht. Das Problem: Dieser Inhalt macht die Knollen auch für Bergbauunternehmen interessant, die zunehmend ihren Blick auf die Tiefsee richten.Laut dem Team ist es nach ihrer Entdeckung jetzt zwingend nötig, solche Vorhaben genau zu überdenken: "Dies stellt ein großes Fragezeichen hinter die Strategien für den Meeresbodenabbau, da die Artenvielfalt der Meeresfauna in Gebieten mit vielen Manganknollen höher ist als in den artenreichsten tropischen Regenwäldern."