Neueste Änderung für Exchange Online startet für mehr Sicherheit

Die Ergänzungen sollen die Sicherheit und Integrität von E-Mails verbessern, indem sie gegen sogenannte Downgrade- und Man-in-the-Middle (MiTM)-Angriffe schützen.DANE nutzt TLSA-DNS-Einträge, um die Identität von E-Mail-Servern und die Echtheit der verwendeten Zertifikate zu überprüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Verbindung zwischen sendenden und empfangenden Servern sicher ist. DNSSEC wiederum bietet eine kryptografische Verifizierung von DNS-Einträgen während der Übertragung, was Spoofing, Hijacking und das Abfangen von Nachrichten verhindert.Sobald diese Funktionen in Exchange Online aktiviert sind, schützen sie E-Mail-Domains vor Nachahmung und stellen sicher, dass Nachrichten sicher verschlüsselt an die richtigen Empfänger gesendet werden, ohne dass sie unterwegs verändert oder umgeleitet werden können.Der Rollout-Plan des Konzerns sieht vor, dass Inbound DANE mit DNSSEC ab August 2024 in der Exchange-Administrationszentrale verfügbar ist und ab Oktober 2024 dann allgemein eingeführt wird. Bis Ende 2024 sollen alle Outlook-Domains diese neuen Sicherheitsfunktionen nutzen können. Ab Februar 2025 wird auch der obligatorische Outbound-SMTP-DANE pro Tenant und pro Remote-Domain aktiviert.Weitere Einzelheiten dazu erläutert Microsoft in einem Beitrag im Exchange-Blog in der Techcommunity Diese neuen Sicherheitsfunktionen werden für alle Nutzer von Exchange Online, sowohl für Geschäftskunden als auch für Privatkunden, kostenlos bereitgestellt. Einige Outlook-Domains nutzen bereits Inbound DANE mit DNSSEC.Microsoft betont die Bedeutung dieser neuen Standards und ruft andere E-Mail-Anbieter und Domain-Besitzer dazu auf, diese ebenfalls zu übernehmen, um das allgemeine Sicherheitsniveau im E-Mail-Verkehr zu erhöhen und die Nutzer vor bösartigen Akteuren zu schützen. Details erklärt das Exchange-Team in einem neuen Microsoft Purview Q&A