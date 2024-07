Fallout Staffel 2: Drehbücher fertig - Premiere früher als erwartet?

Amazon treibt die Produktion von Fallout Staffel 2 voran: Die Drehbücher liegen bereits vor. Fans dürfen sich auf eine Reise nach New Vegas und tiefere Einblicke in die Vorkriegswelt freuen. Doch wann können wir mit der Fortsetzung rechnen?

Wir haben einen hohen Qualitätsstandard gesetzt, daher werden wir sicherstellen, dass Staffel 2 nicht nur an Staffel 1 heranreicht, sondern sogar noch mehr bietet. Vernon Sanders, Amazon MGM Studios

Zusammenfassung Drehbücher für Staffel 2 sind fertig

New Vegas als Handlungsort angekündigt

Tiefergehende Einblicke in Vorkriegswelt

Produktion startet September 2024

Erste Staffel: 16 Emmy-Nominierungen

Zusammenarbeit mit Bethesda bleibt

Veröffentlichung der zweiten Staffel 2025

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime Video geht in die nächste Runde. Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios, enthüllte in einem Gespräch mit Variety , dass die Drehbücher für Staffel 2 bereits fertiggestellt seien. Diese Nachricht kommt überraschend schnell nach dem Ende der ersten Staffel.Die erste Staffel war bereits ein enormer Erfolg, der 16 Emmy-Nominierungen einheimste, darunter in der Kategorie "Herausragende Dramaserie".Für die zweite Staffel wurde New Vegas als Handlungsort angekündigt. Fans des Spiels "Fallout: New Vegas" dürften sich besonders auf die Umsetzung der einstigen Glücksspielmetropole freuen. Zusätzlich verspricht die Serie neue Einblicke in die Welt vor dem nuklearen Schlagabtausch, was die Fallout-Mythologie weiter vertiefen könnte.Die enge Zusammenarbeit mit Bethesda, dem Entwickler der Fallout-Spiele, bleibt bestehen. Todd Howard, ausführender Produzent der Serie, bestand von Anfang an darauf, dass die TV-Adaption eine eigenständige Geschichte innerhalb des Fallout-Universums erzählen sollte. Dieser Ansatz hat sich bewährt und wird in Staffel 2 fortgeführt.Der Erfolg von Fallout könnte weitreichende Folgen für Videospiel-Adaptionen haben. Amazon plant bereits weitere Projekte wie eine Tomb Raider-Serie und eine Adaption von God of War. Sanders deutet an: "Es gibt noch einige andere Dinge, die definitiv in der Schwebe sind. Ich denke, dass ihr eher früher als später von einigen neuen Projekten hören werdet."Für die zweite Staffel plant Amazon, die Produktion nach Los Angeles und Toronto zu verlegen. Ein Grund dafür könnten die Steuervergünstigungen in Höhe von 25 Millionen Dollar sein, die der US-Bundesstaat Kalifornien anbietet. Der Drehbeginn ist für September 2024 geplant.Die erste Staffel wurde teilweise in der namibischen Wüste gedreht. Die Geisterstadt Kolmanskop und die Skelettküste dienten als Kulisse für die postapokalyptische Welt. Mit einem Budget von 153 Millionen Dollar demonstrierte Amazon bereits seine Bereitschaft, in Qualität zu investieren.Die zügige Entwicklung von Staffel 2 zeigt Amazons Vertrauen in den Erfolg von Fallout. Die Serie hat bewiesen, dass Videospiel-Adaptionen, wenn sie respektvoll umgesetzt werden, großartige Unterhaltung bieten können. Mit der zweiten Staffel hat das Team die Chance, die Messlatte noch höher zu legen und die postapokalyptische Welt von Fallout weiterzuerkunden.Ein genauer Starttermin für die zweite Staffel steht bisher nicht fest. Angesichts des aktuellen Produktionsfortschritts und der geplanten Dreharbeiten ab September 2024 wäre eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2025 denkbar.