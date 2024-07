Mit Gates-Geld: Startup macht aus CO2 der Luft leckere Butter und Eis

Bill Gates stellt sich mit seinem Geld hinter ein Startup, dass die Herstellung synthetischer Lebensmittel auf die Spitze treibt. Statt Laborfleisch aus einzelnen Zellen zu züchten, werden tierische Fette einfach aus Kohlendioxid und Wasserstoff zusammengebaut.

Einfach organische Chemie

Bill Gates testet die synthetischen Lebensmittel von Savor

Der Preis ist heiß

Zusammenfassung Bill Gates unterstützt Startup für synthetische Lebensmittel

Savor stellt Produkte wie Butter aus Luft, Kohlendioxid und Wasserstoff her

Technik basiert auf thermochemischen Prozessen, ähnelt natürlicher Fotosynthese

Ziel ist es, tierische Produkte ohne Tiere herzustellen

Butter soll erstes marktreifes Produkt von Savor werden

Weitere Lebensmittel wie Milch und Käse sind in Entwicklung

Herausforderung liegt in der Preisgestaltung für die Massenproduktion

Das Unternehmen Savor macht zwar nicht aus Stroh Gold, wie man es aus Märchen kennt. Es kommt aber zumindest recht dicht an einen solchen Vorgang heran: Das Startup ist faktisch in der Lage, aus der Umgebungsluft Butter zu zaubern. Zusätzlich arbeitet man inzwischen auch an Milch, Eis, Käse, Fleisch und diversen Ölen.Was für den Laien nach Magie aussieht, ist in Wirklichkeit nichts anderes als schlichte organische Chemie, wie sie auch in der natürlichen Produktion von Lebensmitteln vorkommt: Pflanzen erschaffen per Fotosynthese aus Kohlendioxid und Wasserstoff komplexe organische Stoffe, die wiederum von Tieren verstoffwechselt werden und letztlich zu Milch und Fleisch werden.An die Stelle der verschiedenen Organismen treten hier nun Anlagen, in denen die notwendigen Reaktionen in einem thermochemisches Verfahren umgesetzt werden. "Sie gingen von der Tatsache aus, dass alle Fette aus unterschiedlichen Ketten von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen bestehen", erklärte Bill Gates. "Dann machten sie sich daran, diese Kohlenstoff- und Wasserstoffketten herzustellen - ohne Tiere oder Pflanzen zu verwenden."Bei der "Butter" ist Savor inzwischen auf einem Stand, dass man das Produkt einfach und in skalierbarer Menge herstellen kann. Daher soll dies auch das erste Produkt sein, mit dem das Unternehmen auf den Markt geht. Weitere Produkte sollen folgen, wenn man mit der Entwicklungsarbeit weit genug vorangekommen ist.Die Schwierigkeiten liegen aber nicht nur darin, Geschmack und Konsistenz zu treffen. "Die große Herausforderung besteht darin, den Preis so weit zu senken, dass Produkte wie Savor für die breite Masse erschwinglich werden - entweder zum gleichen Preis wie tierische Fette oder sogar günstiger", so Gates. "Savor hat hier gute Erfolgschancen, da die wichtigsten Schritte des Fettproduktionsprozesses bereits in anderen Branchen funktionieren."