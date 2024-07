Die Masche ist nicht neu. Gerade gibt es jedoch eine neue Welle von Vorfällen, bei denen Hacker betrügerische Werbeanzeigen auf Facebook nutzen, um die Rechner ihrer Opfer mit Schadsoftware zu infizieren und sensible Daten zu klauen.

Momentan werben wieder vermehrt falsche Anzeigen auf Facebook für angebliche Windows-Designs, Spiele und kostenlose Software-Keys für populäre Programme wie etwa Adobe Photoshop und Microsoft Office.Zur Verbreitung werden entweder zu diesem Zweck neu angelegte oder gehackte und umbenannte Firmenprofile auf der Social-Media-Plattform genutzt. Aufgrund der teils hohen Follower-Anzahl haben die Kampagnen eine große Reichweite.Dabei sind mehrere tausend Anzeigen für verschiedene Kampagnen aktiv. Im Rahmen der Kampagne namens "blue-soft" seien es laut der Sicherheitsforscher von Trustwave (via Bleeping Computer ) 8100 solcher Anzeigen. Darin werden etwa Designs für Windows 10 und Windows 11 beworben, die das Betriebssystem von Microsoft angeblich aussehen lassen, wie macOS von Apple.Klicken Personen auf die Anzeigen, werden sie teilweise zu Internetseiten unter einer Google-Domain weitergeleitet. Dort wird das beworbene Produkt augenscheinlich zum Download angeboten. Starten man den Download, wird eine Zip-Datei auf den Computer heruntergeladen. Anstatt der beworbenen Software ist darin allerdings die SYS01 Malware enthalten.Diese Schadsoftware wurde zum ersten Mal vor zwei Jahren entdeckt. Sie verwendet eine Sammlung verschiedener ausführbarer Dateien, Dynamic Link Libraries (DLLs), PowerShell-Skripten und PHP-Skripten, um Informationen vom Rechner der Opfer zu erbeuten.Im Rahmen der Installation wird ein Prozess aktiviert, der konstant Daten wie Browser Cookies, abgespeicherte Passwörter, Krypto-Börsen und Cookies abgreift. Auch Daten zum Facebook-Konto wie E-Mails oder hinterlegte Bezahlmethoden werden geklaut. Die erbeuteten Informationen werden dann in einer temporären Datei zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt an die Server der Hacker übersendet.Laut der Sicherheitsforscher ist diese Masche allerdings nicht nur auf Facebook beschränkt. So wären ähnliche Anzeigen auch auf LinkedIn und YouTube zu beobachten. Nutzer sollten also wachsam sein und sich nicht von Angeboten blenden lassen, die zu gut sind, um wahr zu sein."Die laufende SYS01-Malvertisement-Kampagne stellt eine Bedrohung für ein breiteres Publikum dar und zeigt, wie wichtig es ist, sich dessen bewusst zu sein, was Nutzer in sozialen Medien tun", stellen die Experten abschließend fest. Erst kürzlich hatten Hacker ihre Opfer auf ähnliche Weise mit gefälschten WinSCP- und Putty-Downloads in die Falle gelockt.