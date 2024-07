Prime Day: Bis zu 47 Prozent Rabatt auf Ecovacs Deebot-Saugroboter

Der Amazon Prime Day 2024 endet bald und mit ihm ein satter Rabatt auf die Saugroboter von Ecovacs. Mit bis zu 47 Prozent Rabatt sind die smarten Haushaltshelfer zwei Tage lang zum Bestpreis zu haben. Nutzt jetzt die letzte Chance auf tolle Schnäppchen.

Anzeige

Ecovacs

Die Schnäppchen-Tage bei Amazon

Im Fokus: Ecovacs Deebot T30 Pro Omni

Ecovacs Deebot T30 Pro Omni Jetzt für 699 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Für Sparfüchse: Blick auf die Vorgänger

Ecovacs Deebot T20 Omni Jetzt für 549 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Über den Tellerrand: Mähroboter und Fensterputzer

Ecovacs Goat G1-800 Jetzt für 939 Euro bei Amazon

Zum Angebot

Die Modelle der Deebot-Familie von Ecovacs gehören zu den meistverkauften Saugrobotern in Deutschland und sind im Rahmen des Amazon Prime Days besonders begehrt. Die Preise sinken am 16. und 17. Juli um bis zu 47 Prozent und erreichen damit neue Tiefststände - perfekt für Schnäpp­chen­jäger.Vor allem die Premium-Saugroboter mit Wischfunktion und All-in-One-Station stehen an den beliebten Aktionstagen im Fokus. Allen voran der neue Ecovacs Deebot T30 Pro Omni , der erst im Frühjahr 2024 vorgestellt wurde und als eines der Flaggschiffe des Herstellers gilt.Der Deebot T30 Pro Omni gehört derzeit zu den besten und begehrtesten Saugrobotern im Sortiment von Ecovacs. Mit einer Saugleistung von 11.000 Pa ist er der Konkurrenz deutlich voraus und dank der TruEdge-Technologie gehört er auch in Sachen Ecken- und Kantenreinigung zu den fähigsten Modellen auf dem Markt. Gleichzeitig bietet die neue Mini Omni Station viele Vorteile.Ecovacs hat sich bei der Reinigungsstation für eine kompakte Lösung ent­schie­den, ohne dabei auf Funktionen wie Heiß­wasser­reinigung, Heißluft­trocknung sowie Staub- und Wasser­entleerung verzichten zu müssen. Auch die verwicklungsfreie Bürste, die Sensoren für die automatische Intensivreinigung , Funktionen wie TrueDetect 3D 3.0 sowie TrueMapping für die intelligente Hinderniserkennung und 3D-Kartierung haben uns überzeugt.Wer für seinen neuen Staubsaugerroboter mit Wischfunktion nicht mehr als 600 Euro ausgeben möchte, sollte am Amazon Prime Day 2024 einen Blick auf die Ecovacs Deebot-Geräte der Vorjahre und die neuen Einstiegsmodelle werfen. Hier beginnen die Preise bereits ab 349 Euro.Wir empfehlen unter anderem den Ecovacs Deebot T20 Omni für 549 Euro. Auch dieser Saugroboter bietet mo­dern­ste Technologien und reinigt den Haushalt bekanntlich smart und gründlich. Natürlich inklusive einer passenden Absaugstation mit allerlei Features.Ecovacs ist nicht nur für seine innovativen Staubsauger- und Wischroboter bekannt, sondern auch für seine smarten Helfer für die Fensterreinigung und den Garten. Besonders beliebt ist der Ecovacs Winbot W2 Omni , ein Fenster­putz­roboter mit integrierter 6-in-1-Station, der Fenster aller Art von Staub, Wasserflecken, Fingerabdrücken und Co. befreit. Und das nicht nur drinnen, sondern auch draußen.Wer zum Amazon Prime Day 2024 hingegen auf der Suche nach einem neuen Mähroboter ist, der sollte sich die Modelle Ecovacs Goat G1-800 und GX-600 genauer ansehen. Die beiden Gartenhelfer ermöglichen nicht nur ein effizientes, automatisiertes Rasenmähen, auch die Installation ist kinderleicht. Ohne mühsames Verlegen von Begrenzungsdrähten arbeiten die Mähroboter mit drahtlosen Technologien zur Begrenzungs- und Hinderniserkennung.