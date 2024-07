Mysteriöse Google-Smartwatch aufgetaucht, ist aber nicht Pixel Watch 3

Google ist noch nicht lange im Geschäft mit Smartwatches , konnte sich aber zuletzt bei der Pixel Watch 2 bereits massiv steigern , jedenfalls dann, wenn man den Erstling als Maßstab nimmt. Nun kündigt sich eine neue smarte Google-Uhr an, doch es nicht die vielleicht erwartete.

Google

Pixel Watch 3 oder doch etwas anderes?

Zusammenfassung Google verbesserte sich mit der Pixel Watch 2 deutlich

Neue Smartwatch von Google bald erwartet, nicht die Pixel Watch 3

Erste Google Smartwatch war solide, die zweite vielversprechend

FCC-Zertifizierung weist auf baldigen Launch eines Google-Produkts hin

Pixel Watch 3 wahrscheinlich erst im Herbst mit Pixel 9 erwartet

Modellnummer G4SKY könnte eine neue Pixel-Watch-Variante sein

Mögliche Entwicklung einer Fitbit-basierten Google-Uhr in Betracht

Googles erste Smartwatch war solide, die zweite bereits gut bis sehr gut. Deshalb warten viele gespannt, was dem Suchmaschinenriesen aus dem kalifornischen Mountain bei der Pixel Watch 3 gelingt. Demnächst wird Google auch tatsächlich eine neue Smartwatch vorstellen, allerdings wird es sich dabei aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um die besagte "echte" Pixel Watch 3 handeln.Denn wie 9to5Google entdeckt hat, absolvierte kürzlich ein "mysteriöses" Google-Produkt erfolgreich die Prüfungen und Zertifizierung der Federal Communications Commission (FCC) - allerdings handelt es sich dabei allem Anschein nach eben nicht um die Google Pixel Watch 3.Eine FCC-Zertifizierung legt in der Regel nahe, dass das jeweilige Produkt relativ kurz vor der Vorstellung sowie dem Launch steht. Auch deshalb scheidet die dritte Pixel-Watch wohl aus, denn diese wird aller Wahrscheinlichkeit nach erst gemeinsam mit dem Pixel 9 im Herbst auf den Markt kommen. Das nun zertifizierte Gerät mit der Modellnummer G4SKY weist überdies keine Ultrabreitband-Verbindung (UWB) auf, auch 5G-Konnektivität ist nicht an Bord (was das Pixel Tablet 2 ausschließt).Eine Möglichkeit hier ist, dass die Kalifornier eine Pixel Watch 2a planen, hierfür spräche, dass die FCC den Weg zu den "regulatorischen Informationen" ganz gleich angibt wie bei der Pixel Watch 2. Dagegen spricht allerdings, dass es bisher keinen einzigen Hinweis auf ein Modell der Art 2a gegeben hat, zumal die Vorstellung des Geräts für die demnächst stattfindende Entwicklerkonferenz Google I/O erwartet wird.Derzeit kann man also nur spekulieren, was G4SKY sein könnte, denkbar ist aber eine Art Pixel Watch-Alternative, die unter der Federführung der Google-Tochter Fitbit entwickelt wird.